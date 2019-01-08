Компания «МегаФон Таджикистан» наградила самых активных пользователей скоростного мобильного интернета в Согдийской области. Абоненты с наибольшим трафиком были выбраны по итогам 2018 года. Церемония награждения прошла в офисе «МегаФон Бизнес».

Подарки абонентам вручил Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ. Рекордсменами по трафику стали Мавджуда ТАДЖИБАЕВА из города Бустон и жительница Бободжан Гафуровского района Зухро АБДУЛЛОЕВА. За 2018 год они скачали более 500 Гб мобильного трафика. А Носирджон БУРХОНОВ и Абдувосид РАДЖАБОВ скачали более 400 Гб – для решения своих бизнес-задач.

«Я люблю качество, поэтому использую скоростной интернет компании «МегаФон Таджикистан» для просмотра фильмов в режиме онлайн. В основном выбираю полные режиссерские версии фильмов или киноленты в HD-качестве. Интернет сейчас полностью заменил мне телевизор. Всю информацию получаю в удобное для меня время через смартфон или модем. Из услуг моего оператора еще постоянно использую приложение «МегаФон Life» – с ним общение с родными стало намного удобнее, а в случае необходимости пополняю баланс через «МегаФон Кошелёк», – рассказывает Зухро АБДУЛЛОЕВА.

«Мы сделали очень многое для того, чтобы абоненты были удовлетворены скоростями мобильного интернета. Во всех городах и райцентрах Согдийской области работает скоростная сеть «МегаФон Таджикистан», а в городах Худжанд, Канибадам и Пенджикент нашим клиентам доступны скорости 4G до 50 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать в любом удобном месте, что и оценили наши клиенты», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.