АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ЯНВАРЯ

1930 – Принято Постановление Совета Народных комиссаров Таджикской ССР об учете и охране памятников истории и культуры Таджикистана.

1934 – В городе Душанбе начал работу II съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1952 – Введен в строй Ленинабадский механический завод.

2016 – Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода официально открыл лыжный и туристический комплекс «Сафед-Дара».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ЯНВАРЯ

1924 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Всесоюзной премии имени Александра Фадеева, участник Великой Отечественной войны Абдуджаббор Каххори.

1943 – Родился Народный поэт Таджикистана Хакназар Гоиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Пасмурно, осадки (дождь, снег), ночью местами сильные, в предгорных районах очень сильные, при прекращении осадков местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью и днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Пасмурно, снег, по ЗГБАО в отдельных районах очень сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 тепла.

По городу Хорог – Пасмурно, снег, временами очень сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 мороза.