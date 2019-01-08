Профессиональный гимн медицинские работники должны будут исполнять на всех мероприятиях, говорится в распоряжении министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насима Олимзода.
Шамсиддин Курбонов, директор столичной частной клиники «Насл» и один из инициаторов создания гимна медработников сообщил «АП», что идея создания гимна принадлежит министру, а он помог ее реализовать.
"Эту идею подал сам уважаемый министр. Мы обсудили ее и я занялся реализацией. Я позвал несколько поэтов и объяснил суть гимна. Были несколько текстов, но в итоге мы выбрали текст Орзу Исоева. Музыку сочинил Даврони Рахматзод, а официальным исполнителем стал известный певец Валиджон Азизов. Мы также сделали клип на гимн",- сообщил Курбонов.
Клип с профессиональным гимном медицинских работников Таджикистана оказался в распоряжении «АП».
Гимн начинается со слов о том, что всем болезням в этом мире есть лечение, и что врачи созданы для того, чтобы жизнь людей не обрывалась раньше времени.
"Мы преемники наследия арийцев,
Поколение Сино, поколение гуманистов.
Устойчивы в своем слове и решении,
Держим путь к спасению людей". (перевод "АП")
Честь белого халата
По словам Шамсиддина Курбонова, идея создания гимна заключается в поднятии гордости медработников за их профессию.
«Мы этим хотели поднять гордость медработников, их ответственность и честь белого халата. Показать гордость за наших предков, кем они были. Показать что мы - приемники Абу Али ибни Сино»,- сообщил Шамсиддин Курбонов.
Он сожалеет, что рейтинг врачей в таджикском обществе падает, и гимн также направлен на восстановление их авторитета и престижа профессии врача.
«Мне очень жаль, что в последние годы рейтинг врачей сильно падает. Это вина самих врачей, СМИ, государства и министерства. Но мы должны восстановить авторитет врачей в обществе», - говорит он.
Выучить наизусть!
По словам врача одной из региональных больниц, им дали текст гимна и обязали выучить его наизусть.
"Предупредили, что будут наказывать в случае неисполнения. Если честно, я уже третий день не могу его выучить. Зачем нам гимн, я не понимаю. В последние годы врачей нагружают ненужными хлопотами. Наша задача людей лечить, а не песни петь»,- говорит врач Ёдгор Кодиров.
Он также сообщил, что с начала нового года каждый день на пятиминутках врачей спрашивают, выучили ли они гимн, и предупреждают выучить как можно скорее.
Между тем, в пресс-службе Минздрава «АП» сообщили, что никого не обязывали учить гимн.
"Нет такого, чтобы мы вынуждали врачей изучать его и петь. Этот гимн уже записан и снят клип. Клип будут ставить только перед началом мероприятий высшего уровня в сфере, а в клипе напечатан и текст гимна", - сообщили в пресс-службе.
По словам же Шамсиддина Курбонова, гимн принят, как профессиональный гимн, но медработники не обязаны его учить по принуждению, но по желанию - могут.
"Распоряжением министра гимн принят как, профессиональный гимн медицинских работников. В распоряжении говорится, что профессиональный гимн медицинские работники должны будут исполнять на всех мероприятиях. Но нет распоряжения его учить и петь", - говорит Шамсиддин Курбонов.
Гимн студентов ТГМУ
Это не первый гимн таджикских медиков. В 2010 году студенты Таджикского государственного медуниверситета спели гимн ТГМУ, и также назвали себя приемниками Сино.
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Фаррух8 часов назад
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Jimmy8 часов назад
Zvuchit kak iz filmov pro voinu nelzya li bilo po dobroee?