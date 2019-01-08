Профессиональный гимн медицинские работники должны будут исполнять на всех мероприятиях, говорится в распоряжении министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насима Олимзода.

Шамсиддин Курбонов, директор столичной частной клиники «Насл» и один из инициаторов создания гимна медработников сообщил «АП», что идея создания гимна принадлежит министру, а он помог ее реализовать.

"Эту идею подал сам уважаемый министр. Мы обсудили ее и я занялся реализацией. Я позвал несколько поэтов и объяснил суть гимна. Были несколько текстов, но в итоге мы выбрали текст Орзу Исоева. Музыку сочинил Даврони Рахматзод, а официальным исполнителем стал известный певец Валиджон Азизов. Мы также сделали клип на гимн",- сообщил Курбонов.

Клип с профессиональным гимном медицинских работников Таджикистана оказался в распоряжении «АП».

Гимн начинается со слов о том, что всем болезням в этом мире есть лечение, и что врачи созданы для того, чтобы жизнь людей не обрывалась раньше времени.

"Мы преемники наследия арийцев,

Поколение Сино, поколение гуманистов.

Устойчивы в своем слове и решении,

Держим путь к спасению людей". (перевод "АП")

Честь белого халата

По словам Шамсиддина Курбонова, идея создания гимна заключается в поднятии гордости медработников за их профессию.

«Мы этим хотели поднять гордость медработников, их ответственность и честь белого халата. Показать гордость за наших предков, кем они были. Показать что мы - приемники Абу Али ибни Сино»,- сообщил Шамсиддин Курбонов.

Он сожалеет, что рейтинг врачей в таджикском обществе падает, и гимн также направлен на восстановление их авторитета и престижа профессии врача.

«Мне очень жаль, что в последние годы рейтинг врачей сильно падает. Это вина самих врачей, СМИ, государства и министерства. Но мы должны восстановить авторитет врачей в обществе», - говорит он.

Выучить наизусть!

По словам врача одной из региональных больниц, им дали текст гимна и обязали выучить его наизусть.

"Предупредили, что будут наказывать в случае неисполнения. Если честно, я уже третий день не могу его выучить. Зачем нам гимн, я не понимаю. В последние годы врачей нагружают ненужными хлопотами. Наша задача людей лечить, а не песни петь»,- говорит врач Ёдгор Кодиров.

Он также сообщил, что с начала нового года каждый день на пятиминутках врачей спрашивают, выучили ли они гимн, и предупреждают выучить как можно скорее.

"Для исцеления людей от болезней никто не является для нас чужим".

Между тем, в пресс-службе Минздрава «АП» сообщили, что никого не обязывали учить гимн.

"Нет такого, чтобы мы вынуждали врачей изучать его и петь. Этот гимн уже записан и снят клип. Клип будут ставить только перед началом мероприятий высшего уровня в сфере, а в клипе напечатан и текст гимна", - сообщили в пресс-службе.

По словам же Шамсиддина Курбонова, гимн принят, как профессиональный гимн, но медработники не обязаны его учить по принуждению, но по желанию - могут.

"Распоряжением министра гимн принят как, профессиональный гимн медицинских работников. В распоряжении говорится, что профессиональный гимн медицинские работники должны будут исполнять на всех мероприятиях. Но нет распоряжения его учить и петь", - говорит Шамсиддин Курбонов.

Гимн студентов ТГМУ

Это не первый гимн таджикских медиков. В 2010 году студенты Таджикского государственного медуниверситета спели гимн ТГМУ, и также назвали себя приемниками Сино.

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