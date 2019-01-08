Король Малайзии Мохаммад V объявил об отречении от престола. Он стал первым в истории страны монархом, решившим покинуть свой пост до истечения пятилетнего срока правления.

О причинах ухода монарха не сообщается, пишет Медуза.

Король Малайзии — выборная должность. Королем может стать один из членов Совета правителей, в который входят наследные султаны девяти штатов Малайзии. Короли выбираются на пятилетний срок без права переизбрания.

Мухаммада V избрали в 2016 голу и на троне он должен был просидеть до 2022 года.

После отречения Мухаммад V остаётся султаном Келантан, отмечает Euronews.

В ноябре 2018 года появилась информация, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Официальных сообщений об этом не было.

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