Раджабмох и ее детей в последний путь отправили сотни людей

В кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области прошли похороны погибших при обрушении дома в Магнитогорске Раджабмо Исоевой и трех её малолетних детей.

Намози джаноза погибших состоялось сегодня в 10 часов утра.

На похороны приехали сотни людей со всего района Кушониен. Там также присутствовали представители исполнительного органа власти района Бохтар, начальник управления миграции Халонской области Махмудчон Хоркашев, начальник Управление МВД по Хатлонской области Искандар Солехзода, другие официальные лица и многочисленные жители района.

Представители власти выразили соболезнования и заявили о готовности помочь семье погибших.

Мать и детей на кладбище похоронили рядом.

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Напомним гробы с телами 24-летней Раджабмо Исоевой и трех ее малолетних детей Ахмада, Фатимы и Мухаммада были доставлены в Душанбе в ночь воскресенья. Из Магнитогорска они были доставлены в Екатеринбург, затем в Душанбе.

По словам близких, транспортировку тел и сопровождающих из Екатеринбурга в Душанбе бесплатно осуществила авиакомпания «Сомон Эйр». В душанбинском аэропорту их встречали и выразили соболезнование официальные лица, в том числе представитель службы миграции при министерстве труда и соцзащиты населения Таджикистана, родственники и односельчане. Транспортировку из Душанбе в Хатлонскую область организовало министерство труда и соцзащиты населения Таджикистана.

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Родные и близкие Улфатовых выразили благодарность всем таджикистанцам и правительству страны за поддержку и за помощь.

«Особенную благодарность выражаем Генеральному консулу Таджикистана в Екатеринбурге и всем нашим гражданам в Магнитогорске и в целом в России, что нас поддерживали с первых минут трагедий», - сказал родственник Улфатовых в беседе с «АП».

Отец семейства Шухрат Улфатов все еще находится в больнице в Челябинске. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. О том, что произошло с его семьей, он еще не знает.

В Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе отец семейства Улфатовых из Таджикистана – Шухрат Улфатов. Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела Раджабмо и троих ее детей.

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