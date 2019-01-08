Таджикские спасатели 6 января нашли тело утонувшего 15 декабря в реке Вахш отставного полковника отдельной оперативной бригады МВД Таджикистана Саъди Холмуродова, более известного как «Саъди-командир».

56-летний Холмуродов утонул 15 декабря в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1.

«Спасатели службы КЧС Таджикистана в городе Нурек нашли тело в полутора километрах ниже по течению реки от места, где утонул экс-полковник и передали его родным», - сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.

По предварительным данным, в воде Саъди Холмуродов оказался по неосторожности. По факту ЧП прокуратура и милиция Нурека проводят расследование.

Саъди Холмуродов – полковник вооруженных сил в отставке, в свое время являлся заместителем ныне покойного генерала Сухроба Касымова.

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