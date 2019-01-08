В связи с проведением плановых ремонтных работ в Душанбе сегодня, 7 января, с 09:00 до 16:00 будет отключена подача электроэнергии по некоторым улицам и микрорайонам столичного района Сино.

В столичных энергетических сетях «АП» сообщили, что в указанное время электричества не будет на улицах Р.Набиева, Дж.Расулова, А.Джоми, в микрорайонах Чагатай и Армугон.

«В зависимости от объема ремонта и профилактических работ в некоторых случаях энергопитание будет подключено до указанного времени», - отметили в энергосетях.

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