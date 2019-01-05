Женщин села Хистеварз на севере Таджикистана стали обучать профессии электрика. Говорят, так у них будет больше шансов заработать на жизнь.
Проходят курсы, в основном, разведенные и одинокие женщины, а также жены трудовых мигрантов, не имеющие никаких источников дохода. Безработные женщины составляют 30% населения этой местности.
На данный момент курсы электрика проходят 15 человек, среди которых есть и женщины старше 50 лет. Занимается обучением общественная организация «Гурдофарид».
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