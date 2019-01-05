Ноябрь и декабрь можно назвать месяцами таджикского кино для таджикистанцев, потому что именно в эти месяцы таджикские зрители смогли увидеть сразу несколько отечественных фильмов в кинотеатрах. Раньше таджикские киноленты ну очень редко выходили в прокат, часть из них, как правило, показали на международных фестивалях, другую продавали на дисках.

Что мы видели

С 15 по 19 ноября в кинотеатре «Кайхон» показывали фильм «Сайёра ранг иваз мекунад» (Планета меняет цвет), с 12 до 16 ноября в кинотеатре «Навруз» шла кинолента «Хушдоманхо ё ман на манам» (Свекрови или я не я). Эти фильмы посмотрел зритель и в регионах страны.

Все отечественные киноленты должны пройти государственную регистрацию, и за это следует заплатить «Таджикфильму» 600 сомони.

Также с 15 по 19 декабря в «Кайхоне» показывали «Нолаи танбур» (Плач танбура). А еще в начале декабря в столице прошел фестиваль - Неделя молодого кино в Таджикистане, который открыл новые имена таджикского кинематографа.

Препяствий нет

В “Таджикифильме” “АП” сообщили, что никаких препяствий для показа киноленты в отечественных кинотеатрах не существует. Чтобы снять и показать фильм надо всего лишь приобрести лицензию, которая стоит 100 сомони в год.

- Чтобы показать фильмы в кинотеатрах, таджикские киностудии и режиссёры обращаются к нам в комиссию, которая изучает киноленты. Если мы выявляем недостатки по содержанию, лексике или по качеству кадров, советуем исправить. После исправлений недостатков, фильм вносится в регистр и даётся лицензия на показ”,- говорит Толиб Рахматуллоев, заместитель директора «Таджикфильм».

По словам Мухиддина Музаффара, режиссёра киностудии «Сугдсинамо» никаких трудностей при получении лицензий, если фильм соответствует всем нормам, в Таджикистане нет.

- Если сценарий фильма прошел художественный совет перед снятием и комиссию при «Таджикфильме» после снятия, нет никаких трудностей. Иногда бывает, что комиссия делает замечания по поводу содержания или лексики фильма, но это хорошо, так и должно быть, чтобы только хорошие фильмы смотрели наши граждане, - говорит Музаффар.

Режиссёр фильма «Хушдоманхо» подтвердил, что они тоже не сталкивались с трудностями в получении лицензии.

- Мы подготовили все документы, прошли комиссию художественного совета и получили лицензию на показ. Не было никаких трудностей. Только надо грамотно готовить документы,- говорит Маснадджон Дусти.

Требования «Таджикфильма» к кинолентам: Сценарий должен быть написан понятным языком, в нём должны быть соблюдены этические нормы, он не должен наносить ущерб политике государства. Профессиональная съёмка: фильм должны снимать профессиональный режиссёр и оператор с качественным оборудованием, звук должен быть качественным.

Доходы невелики, но нужен первый шаг

Если сумма, которую платят режиссеры за то, чтобы их фильм показали в кинотеатре, известна, то выплаты режиссерам за проданные билеты – скрываются. Причем скрывают это и представители самих кинотеатров и режиссеры.

- Да, я получил определённый процент показа фильма “Сайёра ранг иваз мекунад” в кинотеатре “Кайхон”, но пока они небольшие, - говорит режисёр киностудии “Сугдсинамо” Мухиддин Музаффар. - Проценты маленькие, так как кинотеатр не верит, что наши фильмы будут смотреть так, как зарубежные. Но мы согласились и на эти проценты, нужно сделать первый шаг, приучать людей к хорошим таджикским фильмам, - говорит Мухиддин.

Режиссёр фильма «Плач танбура» Аниса Сабири говорит, что у нас в Таджикистане сложно реализовать фильм в прокатном плане, так как в стране мало кинотеатров и практически нет инфраструктуры для показа. Для качественного просмотра нужен профессиональный звук, хороший экран. По её словам, арендовать это дорого и не под силу режиссеру.

- Таджикскому кино действительно непросто найти площадку. Однако нам удалось осуществить прокат фильма "Плач танбура" в кинотеатре "Кайхон", - говорит она. - Нам повезло, что кинотеатр согласился взять фильм, а ведь это достаточно рискованное решение с точки зрения кинотеатра, так как фильм короткометражный (или, если точнее, это средний метр) - 25 минут, и такую длину сложно прокатывать даже в России.

Безусловно, такую позицию кинотеатра "Кайхон" следует расценивать как акт поддержки таджикского кино, тем более что кинотеатр взял на себя расходы продвижения, а кроме того, предложил выгодные условия, сообщила Аниса.

Снимать нужно больше

По словам Мухиддина Музаффара, если практика проката отечественных лент в кинотеатрах Душанбе еще нова, то в Худжанде это практикуется уже года три.

- Мы с 2015 года организовываем премьеру и показ фильмов в кинотеатрах Худжанда. Жители с радостью ходят смотреть наши фильмы»,- говорит Мухиддин.

Режиссёр фильма «Хушдоманхо» говорит, что жители Душанбе и Худжанда хорошо приняли этот фильм и у него оптимистичный взгляд на будущее таджикского кино.

- В Душанбе премьера прошла на ура, а в Худжанде ещё лучше. Жители хорошо приняли наш фильм и это самое главное. Это даёт стимул двигаться дальше. У таджикского кино хорошее будущее, так как появились режиссёры, актёры и операторы, которые работают со всей душой, - считает Маснадджон Дусти.

По словам Анисы Сабири, что реакция жителей на её фильм была очень хорошая «и, наверное, это связано с успешной фестивальной историей фильма, который не просто продолжает участвовать на международных фестивалях мира, но и получил два международных приза», - отмечает она.

Вместе с тем она отмечает, что в Таджикистане мало снимают.

- Нам практически нечего предложить. Если бы снимали больше и качественно, на уровне зарубежного кинопроизводства, то жители ходили бы и на наши отечественные фильмы как зарубежные, - говорит она.

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