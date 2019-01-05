Известный актёр старался скрывать, но в его глазах была печаль. Она не связана с условиями жизни или здоровьем, Хабибулло Абдураззокова гнетёт нынешнее положение таджикского театра и актёров.

Книга воспоминаний

- Когда-то вы говорили, что отдалитесь от театра и займётесь написанием воспоминаний. Пишете?

- Много написал, часть воспоминаний даже были опубликованы. Но я разочаровался. Осознал, что читателя не осталось, поэтому больше не пишу. Друзья попросили продолжать, но у меня нет желания.

Вижу, что на телевидении России постоянно показывают моих ровесников (тех, кто даже не приблизился к моему уровню, Махмуджона Вохидова или Хошима Гадо). Их называют великими. Но в Таджикистане не спрашивают, какое у нас положение...

- Вижу, вы очень разочарованы. Сожалеете о выбранной профессии?

- Нет, не сожалею. Наоборот, считаю себя самым счастливым человеком, что Господь наставил меня на этот путь.

«Для меня это больно»

- Вот уже несколько лет мы задаёмся вопросом: почему таджики перестали ходить в театр, читать книги. Что вы думаете об этом?

- Бободжон Гафуров когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров и т.д., вы знаете. И только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение.

Хабибулло Абдураззоков Фото Asia-Plus

Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Союза положение было другим. Сфера театра и кино Таджикистана развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В настоящее время никому нет дела до того, кто были Сотим Улугзаде, Рахим Джалил, Джалол Икроми, Фотех Ниёзи и другие выдающиеся личности.

Сейчас невозможно найти молодого драматурга, который написал бы стоящую драму. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. Сколько их сегодня?

Недавно я был на премьере пьесы Нура Табарова «Мусичаро накушед» («Не убивайте горлинку»). Были только мы с Нуром Табаровым и еще несколько человек. Не было ни одного интеллигента и ни одного должностного лица! Зал был пуст. Для меня это больно. Во всем мире на премьерный показ люди стоят в очереди, но у нас никому до этого нет дела.

Людей надо вернуть в театр. Как это сделал в свое время Джаббор Расулов.

Я помню, в 1967 году в Москве прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. Мы с Тахиром Собировым представили там фильм «Хиёнат» (Измена). В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это. Но сейчас этот фильм не показывают к сожалению…

Не показывают ленту Бориса Кимягарова «Мирное время», «Не будет покоя», фильмы Тахира Собирова «Смерть ростовщика», «Разоблачение». А ведь тогда «Разоблачение» за год просмотрели сто миллионов зрителей…

«Таланты нужно поддержать»

- За последние годы вы можете отметить какой-то фильм или хорошего режиссёра/актёра?

- К великому сожалению, нет. Или я не заметил, потому что мало хожу в театры. Но если есть такие таланты их нужно обязательно поддержать.

- А сами вы как-то поддерживаете молодых режиссёров?

- Мои советы никому не нужны, к сожалению, никто не обращается. Сегодня не спрашивают, где Хошим Гадо, Хабибулло Абдураззоков…

Вот скажите, какие произведения таджикских драматургов, показывали в наших театрах за последние 20 лет? Одно или два произведения Джумы Куддус и Мехмона Бахти. Оба являются моими учениками. Когда-то в театре Лахути при министерстве культуры действовала драматургическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. Сейчас нигде нет таких студий.

Х.Абдураззоков и министр культуры Таджикистана Тамара Абдушукурова Фото: архив – Абдушукуровой

Я вместе с Сотимом Улугзаде, Гани Абдулло, Фазлиддином Мухаммадиевым, Фотехом Ниёзи, Абдумаликом Бахори работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Сегодня никто не сотрудничает с писателями.

Помню, молодая Гулрухсор когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори ачинахо (Пещера бесов) в Молодежном театре. Его показали более 1000 раз. Но сегодня такого сотрудничества нет.

Два года я работал с Фазлиддином Мухаммадиевым. Когда одну его пьесу - «Аруси охирини Амир-ал-муъминин» (Последняя невеста Амир-ал-муъминина) показали на сцене, он сказал: «Если бы я раньше сотрудничал с театром, стал бы как Шекспир драматургом мирового уровня». Мухаммадиев писал, что театр является величайшим источником для писателя.

Величайшие русские писатели вышли из театра. Например, Антон Чехов является учеником Константина Станиславского. Было время, когда журналисты называли его бездарным писателем. А в 1898 году одно из произведений Чехова показали на сцене императорского театра в Санкт-Петербурге. Он стал одним из лучших драматургов в мире.

Или Островский. Он тоже стал известным в процессе сотрудничества с театром.

К сожалению, сегодня у нас такого сотрудничества очень мало. Наши режиссеры и руководители театров при театрах должны организовать курсы для драматургов, работать с ними. Вот тогда проявятся хорошие драматурги.

«Барзу номер один в Таджикистане»

- Вы интересуетесь творчеством своего сына – Барзу Абдураззокова?

- Барзу... В девяностых годах он поставил на узбекской сцене «Отелло». С этой постановкой театр Узбекистана гастролировал по всему миру и стал знаменитым. В Кыргызстане произошло то же самое. Сегодня он ставит постановки в Казахстане и гастролирует по разным мировым фестивалям. Но в Таджикистане никто не спрашивает о нём. Не говорят – приходи, ставь нам. Просто как будто нет такого человека...

- Может быть, причина в позиции самого Барзу?

- Каждый настоящий мастер имеет свою позицию. Если её нет, он не может стать великим творцом. Зритель приходит в театр для постижения взглядов режиссера.

- Какое мнение у вас о творчестве своего сына?

- Барзу профессиональный режиссер, я бы сказал - номер один в Таджикистане. Он с пятилетнего возраста учился в музыкальной школе. Окончил Институт искусств в Душанбе. Мама была актрисой, а я главным режиссером. Он вырос в театральной среде. Всю жизнь учился у известных режиссеров Советского Союза. 15 лет учился на режиссера. Единственный специалист высшей категории в Средней Азии. Такого человека сегодня забыли в Таджикистане.

Что делать? В свое время Василию Шукшину не разрешали работать в Советском Союзе. Когда разрешили и он приехал в Москву, вся интеллигенция города старалась хотя бы один раз увидеть его. Но в Таджикистане такой интеллигенции нет. Барзу приехал, но никто не пришёл…

- Власть имущим, прямо скажем, не нравится его гражданская позиция. Вы никогда не рекомендовали ему отказаться от резких высказываний, может, от каких-то постановок?

- Несколько раз наставлял, что не надо так резко, руководство обидится. Он говорит, что не может стать другим: «Если не скажу, сам себя не стану уважать».

ДОСЬЕ «АП»:

Хабибулло Абдураззоков родился 7 ноября 1937 года в городе Куляб. После окончания общеобразовательной школы поступил в сельсткохозяйственный институт Таджикистана. Потом продолжил учебу в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) имени Луначарского в Москве. В 1960 году окончил актёрский факультет и в 1964 году высшие режиссёрские курсы.

С 1960 года работал в Республиканском музыкально-комедийном театре имени Пушкина города Худжанд, Государственном академическом драматическом театре имени Лохути, Молодёжном театре имени Вохидова.

В 1973-1975 годах – актёр и режиссёр киностудии “Таджикфильм”, в 1975-2002-х – актёр театра Лохути.

С 2002 года учредитель и художественный руководитель первого неправительственногот театра “Падида”.

В 1987-1990 годах – председатель Союза театральных деятелей Таджикистана и одновременно – первый зампред Союза театральных деятелей СССР.

В 1987 году Хабибулло Абдураззокову было присвоено звание Народный артист Таджикской ССР.

Награждён орденами: Дружба народов (1980 год), Дружба (1998), “Шараф” (2012) и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикскоой ССР.

С 1973 года - член Союза кинематографистов Таджикистана.

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