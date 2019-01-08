Об этом свидетельствует отсутствие общественных туалетов у обочин главных дорог. А там, где успели их построить, они не всегда отвечают элементарным санитарно-гигиеническим нормам.
Придорожные туалеты как визитная карточка страны. Зайдя в них, можно без труда сказать, какая культура у этой страны.
По мнению Комитета по развитию туризма, туалеты у главных дорог должны иметь линию канализации, умывальники и указательные таблички.
Ближе к завершению Года туризма и народных ремесел, мы совершили осмотр трассы Душанбе-Турсунзаде, у ее обочины насчитали 10 туалетов.
Во всех антисанитарные условия. Никто не присматривает за ними. Все они бесплатные и бесхозные, за исключением тех, что относятся к некоторым заправочным станциям и торговым точкам.
Ни воды для умывания, ни канализации, ни умывальников, ни туалетной бумаги и прочих элементов стандартного туалета в них нет.
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