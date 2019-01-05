Кажется, что у Равшана Курбанова, руководителя «55 Group» десять рук, вместо пары. Он успевает сочетать научную деятельность с предпринимательской, руководящей, социальной. В своём первом, откровенном интервью, которое он дал «АП», глава «55 Group» рассказал о восточном предпринимательстве, самых сложных решениях, которые ему приходилось принимать и о том, какие сериалы смотрит.

Хороший руководитель – это какой?

- Равшан, вы очень энергичный и деятельный человек. Скажите, какое из всех направлений своей деятельности считаете приоритетным и самым сложным?

- Все, чем я занимаюсь в какой-то степени приоритетно для меня. У меня нет привычки тратить время зря. Ну, вот, например, преподавание в университете – материальной выгоды от этого нет почти никакой, а времени и сил это дело отнимает немало. Но зато преподавание держит меня в постоянном интеллектуальном напряжении. Я должен быть в курсе последних новостей и трендов, чтобы приводить свежие примеры на лекциях, отвечать на любопытные, иногда каверзные вопросы студентов.

То же самое можно сказать о других сферах деятельности, в которых я задействован. Моя работа в ГУП «Клуб молодых предпринимателей», консультирование проектов ПРООН, работа над докторской диссертацией, и, конечно, же, руководящая позиция в управляющей компании FiftyFiveGroup. Все это путь к реализации человеческого потенциала, который есть в каждом из нас.

И все же самая приоритетная задача для меня - быть хорошим семьянином. После – хорошим руководителем.

- Хороший руководитель – это какой?

- Это тот, кто при принятии любого решения взвешивает две чаши весов – на одной справедливость, этические и моральные нормы, на другой – выгода и интерес компании. Если менеджер думает только о своей выгоде, то он плохой руководитель и плохой человек.

- Какое самое сложное решение вам приходилось принимать?

- Такие решения приходится принимать практически каждый день. Яркий пример - вопрос увольнения сотрудников, который всегда был и будет болезненным. Принимая решение «за» и «против», всегда задумываюсь: «Может, это мы что-то упустили, проглядели, раз сотрудник начал деградировать или нашел работу лучше?». Увольняя человека, чувствуешь ответственность не только перед ним, но и перед его семьей, детьми. Конечно, можно подходить к этому вопросу по западному, отчасти, бездушному принципу - «Не моё дело», но в нашем обществе так не получается. Восточное предпринимательство – дело тонкое. И хотя внешне не показываю, но внутренне сильно переживаю.

- А вы строгий босс? Вас боятся?

- Как слышал, побаиваются, и, наверное, даже преувеличивают. Те сотрудники, которые имели со мной личные контакты, сразу же меняют мнение. И пользуясь, случаем, хочу извиниться перед всеми, кого обидел строгим словом или решением.

- Сколько сотрудников у вас в подчинении?

- Общее количество сотрудников, волонтеров, вовлеченных партнеров в стране и за рубежом превышает тысячу человек. Но мы работаем по системе иерархии и делегирования. По факту руководство работает непосредственно с 30-40 основными ответственными лицами за проекты.

- Как успеть везде?

- Для меня это очень актуальный вопрос. Что касаемо успеваемости, у меня два главных инструмента, которые помогают в работе – дисциплина и четкая формулировка конечных целей. Эти два инструмента в совокупности с IT-решениями помогают управлять и решать многие вопросы на месте.

Вообще, мне кажется, что стресс - это нормальное явление для менеджера. Практика моя выработала целую систему по борьбе с ней. Мне помогает спорт, работа с детьми, когда я полностью отстраняюсь от своих забот и пытаюсь решить их детские, мелкие проблемы. Каждый вечер мы смотрим с супругой сериалы – раньше индийские, сейчас «подсели» на российские.

Это хорошо расслабляет, как и чтение художественной литературы, социальные сети, путешествия. И еще. Это будет странно звучать, но иногда лучший вариант психологической разгрузки - это другая психологическая нагрузка.

1 + 1 = 11 и другие принципы

- Поговорим о FiftiFive Group. Как строятся взаимоотношения между предприятиями Группы и сколько их на сегодняшний день?

- FiftiFive Group сегодня - это более 20 сформировавшихся компаний, которые взаимодействуют по принципу синергии, когда один плюс один равно одиннадцати. То есть ресурсы, контакты, возможности каждого проекта доступны другим проектам, что увеличивает возможность развития всех.

- У каждой компании есть основополагающие принципы, в соответствии с которыми она работает и которые определяют её дальнейшее успешное развитие. Какие принципы в компанию принесли вы?

- Принципы работы компании сформировались в течение многих лет и в их формировании есть роль почти каждого сотрудника. Отмечу лишь несколько. Во-первых, принцип «Отсутствия незаменимости», который мы называем правилом двадцати четырех, когда любого сотрудника, начиная от дворника до руководителя, можно заменить за 24 часа. Но вот для восстановления положительной рабочей атмосферы понадобится не менее 24 дней. И перед выбором - сотрудник или атмосфера мы стараемся выбирать второе. Но, конечно, каждый случай индивидуален.

Во-вторых, принцип «Делиться всем» - знаниями, идеями, вдохновением. Родители воспитали меня быть не жадным не только в материальном плане, но и в духовном. Уверен, что каждый не раз на себе испытывал закономерность: чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Как говориться в религии, самая страшная смерть та, когда человек уходит из этого мира и уносит с собой свои знания, не поделившись ими с человечеством.

Мне часто говорят, зачем я это делаю, ведь завтра то, что я знаю и умею, может повторить тот, кто внимательно меня слушал. Но мне не страшно. Пусть попробуют стать лучше меня. И если у них получится, значит, мне необходимо идти по другому пути. Значит, помог кому-то стать лучше. Значит, буду дальше совершенствоваться.

- Чем вы никогда не поделитесь?

- Чужим секретом, тайной, которой со мной поделились.

- Если говорить о развитии предпринимательства в стране, какие продукты в текущих условиях, по вашему мнению, будут востребованы?

- Для нашего региона актуально все, что будет связано с интернетом, со здоровьем и инновационным образованием. Например, вы не прогадаете, если займетесь разработкой web-кошелька, сервиса услуг через онлайн приложения, финансовых инструментов через инновационные технологии.

Проблема не только в доверии

- FifitiFive Group активно занимается развитием стартап и предпринимательской среды в стране и в регионе в целом. Почему стартапы?

- Верю, что стартапы станут важным элементом скачкообразного развития нашей экономики. Просто нам необходимо остановиться и осознать, что есть отрасли, в которых мы отстали, и «догонять» их уже не стоит. Зато можно «перепрыгнуть» и заняться развитием отраслей, которые нужны и актуальны сегодня, к развитию которых мы готовы и конкурентноспособны. Именно стартап экосистема является одним из способов пропустить пробелы в развитии экономики. С этой целью мы запустили первый в стране Кубок среди стартаперов (cup.startupstan.io).

- Расскажите, какие значимые события, связанные со стартап-движением в стране, произошли в прошлом году?

- В 2018 году были предприняты серьезные институциональные шаги в процессе создания стартап экосистемы Таджикистана.

Впервые на Центрально-Азиатском пространстве, в Душанбе был организован Стартап Экосистем Саммит, где ведущие международные эксперты делились своим опытом по развитию инновационной предпринимательской среды в регионе. Представители таких экосистемных институтов как «Сколково» и «GenerationS» (Россия), «Астана Хаб» и «Мост» (Казахстан), «Tech Farm» (Кыргызстан), «Стартап-инициативы» (Узбекистан) и Future Laboratory (Грузия) готовы всячески поддержать наши инициативы, направленные на развитие стартап-экосистемы Таджикистана и в целом Центральной Азии.

С нашими международными партнёрами мы также рассмотрели вопрос интеграции внутренней экосистемы с региональной, в результате чего мы получим карт-бланш для реализации совместных бизнес-проектов. Ведь когда мы говорим о стартапах, мы подразумеваем проекты, которые имеют международную перспективу.

Также недавно прошла первая консультативная встреча стартап-стейкхолдеров страны, где все участники экосистемы впервые поделились своими совместными планами на следующий год. Это начало серьезной консолидации внутренних игроков экосистемы, что даст свои плоды в перспективе.

- Что нужно сделать, чтобы люди предприниматели захотели вкладываться в стартапы, чтобы появилось доверие? Или оно есть?

- Проблема здесь не только в отсутствии доверия со стороны инвесторов, а скорее в самих стартапах. И мне кажется, что ситуация вполне объективна, потому что наши молодые предприниматели еще не успели созреть до того уровня, чтобы завоевать доверие инвестора. Проблема в контенте их продуктов, в том, что инвесторы не могут найти готовые продукты для вложений. Кстати, это проблема существует не только в Таджикистане: во всем регионе ситуация приблизительно такая же. Мы сами постоянно в поиске новых проектов для инвестирования и скажу прямо, что мы не удовлетворены качеством проектов, которые нам предлагают. Поэтому требуется время и много-много усилий, чтобы наш рынок созрел. Но мы к этому идем.

Детский бизнес и родительский совет

- Со стороны кажется, что вы все успеваете: и работа в нескольких местах и разных направлениях, и семья, и спортом занимаетесь. Есть ли что-то, чего вы не успеваете делать, но очень хочется?

- Это только кажется, что я все успеваю. Мне хочется чаще навещать маму, читать не рабочие материалы, а простую художественную литературу, больше проводить времени с детьми и друзьями.

Уже пятый год руки не доходят перечитать «Маснавии Маънави» Руми, «Мактаби кухна» Садриддина Айни, «Идиота» Федора Достоевского. Также хотелось бы заниматься спортом чаще, как в прежние годы.

- А в отпуске вы давно были?

- Для генерального директора понятия отпуск не существует. Есть кратковременные командировки или отлучки от процессов. Поэтому почитать не спеша газету или книгу для меня несбыточная мечта. По крайней мере, пока.

- Бытует мнение, что для того, чтобы стать успешным в сфере бизнеса и менеджмента, нужно иметь природную способность, жилку, или хотя бы родных, у которых можно перенять необходимый опыт. Насколько это верно в вашем случае?

- Мои родные далеки от сферы бизнеса и менеджмента. Я родился в «авиационной» семье. Отец был летчиком. Мать также более 30 лет проработала в аэропорту, как, собственно, и дядя. Я вырос под звуки самолетов, и все мое детство прошло в худжандском аэропорту. После уроков бежал туда, и папа часто показывал мне, как устроены самолеты. Дома были книги по авиационной инженерии, я зачитывался ими. На счет жилки, думаю, она у меня была, хотя лично считаю себя больше менеджером-управленцем, нежели предпринимателем или бизнесменом. Хотя мама утверждает обратное, наверное, потому, что в 5 классе я открыл свой первый бизнес в подвале нашего дома, который частенько пустовал. Я решил открыть там игровую комнату.

Для этого попросил у родителей денег на приставку «SEGA», притащил с кладовки старый черно-белый телевизор «Рекорд», и вот, мой первый бизнес начал функционировать, и, что самое главное, приносить доход.

А деньги за приставку я вернул родителям в первый же день.

- Какой главный совет вы получили от своих родителей и о чём вы говорите своим детям?

- О том, что никакой результат не может быть выше твоей репутации. О том, что важны духовные ценности, а не материальные. Я не помню, чтобы родители нас настраивали стать миллионерами, иметь много недвижимости. Я пытаюсь говорить то же самое и своим детям, но 21 век делает свое дело. Единственное, что я точно знаю, что со своими детьми нужно разговаривать, объяснять, если им что-то непонятно. Таджикский вариант воспитания детей слишком часто использует право вето, когда родитель не объясняет, почему что-то делать нельзя. А аргумент «потому что я так сказал» - бетонирует их сознание.

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