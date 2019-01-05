В конце последней недели ушедшего года мы сделали для вас несколько подборок по материалам, опубликованным в «АП». И, конечно же, включили в обзор и самые важные новости первых дней наступившего года. К сожалению, начался 2019 год трагически.

Прямо накануне Нового года, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживали, в том числе и две таджикские семьи. Одной семье из восьми человек к счастью удалось спастись, другая почти полностью погибла, в живых остался только отец семейства.

Второго января под обломками был найден 26-летний Шухрат Улфатов, в тяжелом состоянии его госпитализировали; его супруга Раджабмо Исоева и дети – 6-ти, 4-х и 3-х лет погибли.

Их тела будут доставлены на родину в выходные.

Семья Улфатовых: Исоева Рачабмо, Шухрат Улфатов, Фотима Улфатова, Мухаммад Улфатов и Ахмад Улфатов

Еще одной большой трагедией этой недели стала смерть известной таджикской правозащитницы Файзинисо Вахидовой. Она скончалась на 56 году жизни в больнице города Гулистон. Родственники сказали, что перед смертью Файзиниссо мучилась сильным кашлем, обращалась в больницу. Какой диагноз ей поставили, и что стало причиной смерти, пока неизвестно.

«Скорблю вместе со всеми, опустела земля Таджикистана. Нет больше бесстрашной Гурдофарид… Покойтесь в раю, дорогая Муаллима Файзинисо Вохидова», - написала на своей странице в ФБ Гульбахор Махкамова.

В квартире Вахидовой в Кайраккуме Фото Asia-Plus

«Вы для меня были и есть честь и совесть таджикского народа. Вы не молчали и не проходили равнодушно мимо беззакония и насилия. Вы не молчали, когда другие зарывали голову в песок. Вы каждый день рисковали жизнью и знали цену этого риска», - отметила в соцсетях журналист Анора Саркорова.

Неважные дела у национального авиаперевозчика «Таджик Эйр»: в пятницу, 4 января компания передала своих пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы в России, авиакомпании «Сомон Эйр». Причины? «Нерентабельность некоторых рейсов», - объясняют в компании и обещают, что при возникновении любых вопросов специалисты предоставят необходимую консультацию. «Сомон Эйр» к выполнению московских рейсов «Таджик Эйр» уже приступил.

В Таджикистане снова, традиционно и ожидаемо заблокировали социальные сети – Facebook, Instagram, VK, Одноклассники. Некоторые мессенджеры также работают с перебоями, да и, в общем, со скоростью интернета явные проблемы. Про сайт Asia-Plus – мы вообще молчим, мы в своей последней блокировке сидим несколько недель, до нее были и другие.

Кстати, в течении всего прошлого года мы собирали для вас популярные таджикские мемы, которые лучше любых новостей расскажут о самых важных событиях 2018-го, и вот этот наш любимый:

Вообще как много событий произошло в вашей жизни в 2018 году, которые смогли ее изменить? Мы уверены, что они были. Ваши личные. Но были и те, что повлияли на всех нас. И, безусловно, одно из самых ярких событий – это запуск Рогунской ГЭС.

Агрегат №5. 14 ноября 2018г. Фото Asia-Plus

Не все события уместились тут. Поэтому мы сделали еще и фотоподборку самых ярких событий, произошедших в Таджикистане.

Хватит уже стихи сочинять и танцы танцевать. Или все же нет?.. Почитайте, тут прикольные заявления наших чиновников, и не только.

За короткое время Узбекистан по скорости интернета обогнал Таджикистан. За год они реально успели сделать столько, сколько мы за тот же год успешно пытались развалить…

В уходящем году были люди, которые нас очень удивили, своей открытостью в первую очередь. Если вы пропустили наши самые запомнившиеся интервью, вам сюда.

2018 год в Таджикистане был полон событиями и в спорте. Мы выбрали пять из них.

За эти 12 месяцев мы успели разместить на нашем канале в YouTube более 400 видео-материалов! Но, отгадайте, какое из них набрало самое большое количество просмотров? Не отгадаете, пока не посмотрите здесь.

Ровно 58 лет назад, 29 декабря 1960 года, в Сталинабад прибыл первый экспресс поезд. Смотрите, как это было.

А вот кино современное, но тоже наше – отечественное. Это 5 таджикских фильмов года, которые стоит посмотреть, если вы еще не успели.

На этой неделе праздновали свои дни рождения Легенды, потрясающие красавицы, народные артистки - Сталина Азаматова и Нукра Рахматова. Когда-то они рассказали нам всю свою жизнь и поверьте, у них есть чему поучиться.

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