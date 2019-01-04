Китайские ученые заявили, что страну ожидает длительная эпоха сокращения численности населения. Об этом 4 января сообщила газета «Жэньминь жибао».

Газета ссылается на «Доклад о вопросах населения и труда в Китае», опубликованный 3 января Институтом демографии и экономики труда Академии общественных наук Китая и Издательством общественных наук Китая.

Согласно исследованию, если суммарный коэффициент рождаемости превысит нынешний уровень - 1,6 ребенка на женщину, то в 2029 году численность населения страны достигнет пика, увеличившись до 1 миллиарда 442 миллионов человек. С 2030 года демографические показатели поползут вниз. К 2050 году в Китае будет проживать 1 миллиард 364 миллиона человек, а к 2065 году - 1 миллиард 248 миллионов человек.

Если же коэффициент рождаемости не изменится, то численность населения начнет падать уже в 2027 году. Тогда к 2065 году в стране будет проживать 1 миллиард 172 миллиона человек, что соответствует показателю 1990 года. По мнению ученых, снижение численности населения — это уже необратимое будущее. Властям страны надо изучать стратегии поведения в подобной ситуации.

Власти Китая ограничивали рождаемость с 1950-х годов, а в 1979-м была провозглашена политика «Одна семья — один ребенок». За рождение второго ребенка, исключая многоплодные беременности, налагались штрафы. На тот момент численность населения еще не достигла 1 миллиарда человек. Власти рассчитывали, что благодаря ограничению на рождаемость численность населения к 2000 году возрастет не более чем до 1,2 миллиарда. Этой цели почти удалось достичь: в 2000 году в Китае проживали 1,24 миллиарда человек.

Политика «Одна семья — один ребенок» имела многочисленные социальные последствия. Резко изменилась структура семьи, поколения перестали понимать друг друга. Понятие братьев и сестер стало редкостью. Численность мальчиков сильно превысила численность девочек, так как многие семьи избегали рождения дочерей путем абортов. Как результат, у молодых людей возникли сложности с поиском пары. Также начал ощущаться дефицит граждан трудоспособного возраста, пишет ИА "Фергана".

Поэтому в последние годы власти решились на смягчение демографической политики. В 2013 году было разрешено заводить вторых детей в семьях, где мать и отец оба являются единственными детьми своих родителей. А в 2015 году было объявлено о повсеместном внедрении «политики двух детей».

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