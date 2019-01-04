Ровно 55 лет назад, 4 января 1964 года на душанбинском заводе холодильников был изготовлен первый образец холодильника «Памир». В дальнейшем в год с конвейера завода выходили до 176 тысяч холодильников.

Сегодня от былой славы предприятия осталась только память…

Гордость республики

В 60-х годах прошлого века специалистами Германской Демократической Республики, Венгрии и Чехословакии в Душанбе был построен завод по производству бытовых холодильников.

Холодильники «Памир» отличались надежностью, они пользовались хорошим спросом и экспортировались в пятнадцать стран мира. Архивное фото

Душанбинский завод холодильников «Памир» был одним из крупнейших предприятий таджикской республики и занимал видное место в структуре ее промышленности.

На заводе в лучшие годы работало более 1000 человек, его производственная мощность составляла 176 тыс. единиц в год. Количество продукции, выпущенной за период с 1964 по 1991 годы, составило более 3 млн.

В последние годы существования Советского Союза завод выпускал однокамерные холодильники «Памир-4М», «Памир-7ЕУ» и двухкамерный холодильник «Памир-307».

Холодильники «Памир» отличались надежностью, некоторые из них служат населению до сих пор. Они пользовались хорошим спросом и экспортировались в пятнадцать стран мира.

Развал СССР, а вместе с ним и налаженной экономической системы, а также события 90-х в республике нанесли сильный удар по промышленным объектам Таджикистана. Среди них оказался и завод холодильников «Памир». В 1991-м году завод был ликвидирован, потом акционирован, несколько раз перепродавался, но так и не сумел восстановиться.

Ветеран ДЗХ: «Когда я смотрю на развалины, мне хочется плакать»

Накануне мы побывали на этом некогда мощном предприятии, являющемся гордостью республики.

Фото Asia-Plus Проходная, с которой ежедневно входили на предприятие более тысячи работников, а также примыкающее к ней здание администрации завода, не видели ремонта, наверное, лет 30.

От былой славы завода не осталось и следа. Проходная, с которой ежедневно входили на предприятие более тысячи работников, а также примыкающее к ней здание администрации завода, не видели ремонта, наверное, лет 30. Более того, внутри здания все, что было можно разобрать – включая окна, двери, полы - разобрано и продано.

Такая же участь постигла и многие другие цеха, склады, здания завода. Везде – развалины, мусор. Только основные корпусы, где собирались холодильники, все еще стоят, но и они от нескольких «приватизаций» пострадали основательно.

Осматривая территорию завода, мы встретились с одним из бывших работников ДЗХ «Памир» Сулаймоном Шамсиевым.

- Хотя прошло уже столько лет, никак не могу привыкнуть к тому, что этот мощный завод довели до такого состояния, - говорит он. - Когда я смотрю на развалины, мне хочется плакать. Сейчас тут открыли пару небольших цехов – готовят шпатлевку, цемблоки. И это на заводе, который в год выпускал более 150 тысяч холодильников! А ведь тут не требовались большие расходы. Имелись готовые корпуса, конвейеры, в последние годы было закуплено новейшее оборудование, построены новые цеха в западной части завода. Но станки давно распродали, новые цеха разобрали, а на их месте сейчас появились частные дома.

«Нужно возрождать столичные предприятия»

Число горожан, работавших в 70-е годы прошлого века в промышленном производстве города Душанбе, сегодня поражает воображение - более 120 тысяч человек, в то время как на сегодняшний день - всего 18 000 тысяч.

На развалинах завода до недавних пор молодежь играла в пейнтбол Фото Asia-Plus

- Сухие строчки статистических сборников по промышленности подтверждают эти цифры, как и то, что основной упор в советские годы делался на обеспечение жителей столицы работой, то есть шло строительство заводов и фабрик в Душанбе, - рассказывает историк Гафур Шерматов. - Сейчас же возобладала странная тенденция: огромные производственные площади, там, где раньше гудели заводские гудки и работали люди, отдаются под строительство жилых комплексов, гостиниц, торговых центров, огромных зданий, но весьма бесполезных с точки зрения создания рабочих мест. А ведь найти сегодня в Душанбе достойную и хорошо оплачиваемую работу - просто неразрешимая проблема, как и дефицит у населения денег на покупку жилья. Нужно возрождать столичные производственные предприятия, чтобы дать горожанам возможность зарабатывать, не уезжая из страны. Представляется очевидным, что городские власти должны перенацелить средства инвесторов с жилищного строительства на реальное производство, чтобы дать предприятиям вторую жизнь, а значит, обеспечить душанбинцев работой.

Бывший ДЗХ «Памир» - сегодня. Фото Asia-Plus

Есть надежда

Полгода назад, в июле 2018-го мэр Душанбе Рустами Эмомали на сессии городского маджлиса народных депутатов поставил задачу представить реальные планы возобновления производства продукции на простаивающих промышленных предприятиях столицы и поручил принять меры в отношении владельцев этих предприятий.

Бывший ДЗХ «Памир» - сегодня Фото Asia-Plus

Столичный мэр поручил в ближайшее время наладить импорт новейшего оборудования для промышленных предприятий города и тем самым увеличить объем конкурентоспособного производства, создать новые промышленные предприятия, рабочие места.

Можно ли реально реанимировать работу когда-то известных крупных промпредприятий, что для этого нужно и во что это может вылиться?

Власти, прежде всего, должны ознакомиться с каждым предприятием отдельно и совместно находить пути решения проблем, восстановления инженерной инфраструктуры. Если же то или иное направление производства может быть невостребованным или неконкурентоспособным, то предложить выставление территорий производств на аукцион для зарубежных инвесторов, говорят экономисты.

По мнению экономического обозревателя Нура Сафарова, мэрии города, помимо озвучивания идеи возобновления простаивающих предприятий, необходимо стать и лидером в проведении экономических реформ в городе, а возможно, и в республике в целом.

- Если все же начнется рассмотрение этого вопроса, думаю, нужно будет подходить к нему взвешенно, - считает он. - Потому что большая часть предприятий – частная собственность, за которую нынешние хозяева заплатили немалые средства.

Бывший ДЗХ «Памир» - сегодня Фото Asia-Plus

Вместо послесловия

Сулаймон попрощался с нами и напомнил, что в сентябре власти сообщали о том, что узбекская компания «Artel» собирается наладить производство холодильников в Душанбе на месте бывшего ДЗХ «Памир».

- Было бы здорово. Здесь, вокруг завода живут сотни бывших его работников. Все они восприняли эту новость с большой радостью, надеждой. Мы готовы хоть сегодня взяться за дело – если не встать за конвейером, то хотя бы помочь молодым. А безработной молодежи у нас хватает.

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