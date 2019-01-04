В период с 4 по 5 января в республике ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки, температура понизится, сообщают синоптики.

«5 января в горных районах РРП и предгорных районах Хатлонской области пройдут очень сильные осадки. Дневная температура воздуха в долинах понизится до 5 тепла. В период с 4-6 января на южных склонах Гиссарского хребта и западных районах ГБАО возможен сход снежных лавин», - сообщается на сайте гидрометцентр Таджикистана.

Синоптики предупреждают, что 5 и 6 января в связи с выпадением сильных осадков на автомагистрали Душанбе-Худжанд ожидается снежный накат, гололедица и снежные заносы.

В этой связи водителей на горных дорогах просят при проезде на лавиноопасных участках соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

Что касается столицы, то в Душанбе дождь во второй половине дня перейдет к ночи в мокрый снег. Температура ночью составит 2-4 тепла, а завтра днем 4-6 тепла, и снег будет продолжаться. Но уже шестого и седьмого января в столице будет снова без осадков.

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