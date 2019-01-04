Сердар Бердымухамедов постановлением президента Туркменистана назначен на должность заместителя хякима Ахалского велаята.
В связи с новым назначением Сердар Гурбангулыевич освобождён от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана. Причина смены должности сына президента Туркменистана не уточняется.
Политическая карьера единственного сына президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента Туркменистана по итогам дополнительных выборов в парламент, состоявшихся 20 ноября 2016 года.
С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.
"Таджик Эйр" признал поражение: перевозку пассажиров теперь будет выполнять «Сомон Эйр»
В Таджикистане вновь ограничен доступ к социальным сетям
В Узбекистане в 2018 году открыто 13 новых мечетей
Вооруженные афганцы похитили таджикского чабана
В Хороге задержан брат одного из неформальных лидеров ГБАО (обновлено)
Ушла из жизни таджикская правозащитница Файзинисо Вахидова
Кого проверяющие органы будут обходить стороной?
Южный Синай Египта и Хатлон Таджикистана установят партнерские связи
Эмомали Рахмон выразил соболезнования Владимиру Путину по трагедии в Магнитогорске
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 4 января 2019 года
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста