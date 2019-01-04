В первый день Нового года в приграничном районе Шамсиддин Шохин афганские контрабандисты похитили 42-летнего таджикского чабана Турахона Нурматова, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах Таджикистана.
Вооруженные афганцы 1 января в полдень перебрались на таджикскую территорию таджикского джамоата Саричашма и увели с собой чабана.
В главном управлении погранвойск ГКНБ Таджикистана не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Ранее также были случаи похищения афганскими контрабандистами жителей таджикских приграничных сел.
Обычно афганцы берут в заложники родных и близких таджиков, которые им задолжали за наркотики.
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