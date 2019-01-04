Известная таджикская правозащитница Файзинисо Вахидова скончалась минувшей ночью на 56 году жизни в больнице города Гулистон (бывший Кайракум).

Прощание с правозащитницей состоится сегодня в полдень на ее малой родине в джамоате Хистеварз Бободжонгафуровского района.

Как сообщили "АП" родственники правозащитницы, в последние дни она жаловалась на сильный кашель, с чем и обратилась в больницу, однако какой диагноз был поставлен Вахидовой они не сказали. Причина ее смерти тоже пока неизвестна.

В квартире Вахидовой в Кайраккуме Asia-Plus

Вахидова в 1986 году окончила юрфак МГУ им. Ломоносова и с 1995 года занималась адвокатской деятельностью.

Файзинисо Вохидова — одна из последних оставшихся в Таджикистане правозащитников, которая продолжала оказывать юридическую помощь политическим оппонентам власти, журналистам и жертвам пыток.

Она открыто критиковала государственных служащих и выступала против коррупции в судебной системе. В 2011 году она представляла в суде интересы Урунбоя Усмонова, журналиста Би-Би-Си в Таджикистане, обвиненного в причастности к деятельности запрещенной исламистской организации Хизб-ут-Тахрир. Журналиста, в конечном итоге, амнистировали благодаря давлению общественности в стране и за рубежом.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь