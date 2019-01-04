Провинция Южный Синай Египта и Хатлонская область Таджикистана установят партнерские связи, данный вопрос был обсужден в ходе в Шарм аль-Шейхе губернатором Южного Синая генерал-майором Халид Фуда и послом Таджикистана в Египте Хусравом Нозири.
Губернатор принял таджикского посла по случаю осуществления первого прямого чартерного рейса из Душанбе в Шарм аль-Шейх, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
Приветствуя первый чартерный рейс из Душанбе в Шарм аль-Шейх, губернатор Южного Синая выразил надежду на увеличение этих полетов в ближайшем будущем. В ходе встречи также были обсуждены вопросы установления партнерских связей между Хатлонской областью Таджикистана и провинцией Южного Синая Египта.
По завершению встречи губернатор Южного Синая и посол Таджикистана дали совместное интервью спутниковому телевизионному каналу CBC Extra News, в котором отметили важность развития сотрудничества в сфере туризма между двумя дружественными странами.
Египетские СМИ широко освещали новость об осуществлении первого чартерного рейса и прибытии первой группы таджикских туристов из Душанбе в Шарм аль-Шейх.
Напомним, торжественная церемония открытия первого чартерного рейса из Душанбе в Шарм-эль-Шейх (Египет) состоялась 29 декабря прошлого года в Международном аэропорту Душанбе.
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