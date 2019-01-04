С 1 января бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки, включение их стоимости в стоимость реализуемого на территории республики товара, а также их реализация ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой часть товаров) запрещается, передает kun.uz.
Президент Узбекистана 19 мая прошлого года подписал постановление о мерах по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами. В документе отмечалось, что с 1 января 2019 года планируется запретить изготовление и ввоз в республику пакетов, используемых для расфасовки товаров в сфере торговли, толщиной менее 15 микронов и емкостью менее 5 литров.
Кроме этого с 1 января 2020 года будет запрещено изготовление и ввоз в Узбекистан пакетов толщиной менее 50 микронов и емкостью менее 10 литров.
Исключением станут пакеты емкостью до 1 литра, не имеющие ручек и нанесенных рекламных и информационных логотипов, являющиеся неотъемлемой частью упаковки сыпучих либо не имеющих твердой консистенции продуктов, а также реализуемые в розничных сетях рулонами не менее 50 штук для использования в быту.
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