В рамках реализации «Программы развития сферы садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы» в прошлом году в Согдийской области вместо запланированных 252 гектаров новые сады и виноградники были созданы на площади 794 га, сообщает пресс-служба главы области.
В течение прошлого года новые сады созданы на 736 га, а площадь новых виноградников составила 58 гектаров. Это в 3,1 раза больше запланированного.
Согласно статданным, в 2018 году согдийские садоводы и виноградари произвели соответственно 135,1 тысячу тонн фруктов и 61,2 тысячи тонн винограда, что соответственно на 15,4 тысяч тонн и 6,3 тысяч тонн больше запланированного.
Такое богатый урожай позитивно отразился на рыночных ценах на фрукты: так, яблоки на рынках области продаются сегодня от 2 до 5 сомони, а виноград реализуется от 5 до 10 сомони в зависимости от сорта, что почти в два раза меньше прошлогодних цен.
Кстати, на днях в Согде объявлен конкурс на лучшие сценарии предстоящих праздников «Навруз-2019» и областного фестиваля тюльпанов. Победители получат по 5 тысяч сомони каждый.
Конкурс объявлен областным Управлением культуры с целью возрождения культурных традиций предков и почитания духовных ценностей таджикского народа.
По две тысячи сомони премиальных также получат авторы сценариев праздников «День национальной армии» и «День матери».
Премиальные предусмотрены и для авторов лучших четверостиший, посвященных этим праздникам.
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