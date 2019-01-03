Азиатский банк развития предоставит $32 млн. Таджикистану для улучшения услуг здравоохранения в трех районах страны: Файзабад, Рашт и Шамсиддин Шохин.
Соответствующее грантовое соглашение подписали 31 декабря 2018 года министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и временно исполняющий обязанности директора АБР в Таджикистане Раза Фаррух.
«Здравоохранение в Таджикистане за последние несколько десятилетий улучшилось, но оно по-прежнему отстает от глобальных и региональных средних показателей здоровья матерей и детей. Показатели детской смертности в стране составляют 20 неонатальных и 37 младенческих смертей на 1000 живорождений по сравнению с целевым показателем для Целей устойчивого развития в 12 неонатальных и 25 младенческих смертей на 1000 живорождений. Коэффициент материнской смертности также выше в Таджикистане, составившим 32 смерти на 100 000 живорождений в 2017 году, чем в других странах Центральной Азии, где в среднем 23 случая смерти на 100 000 живорождений», - говорится в сообщении постоянного представительства АБР в Душанбе.
Отмечается, что проект улучшения материнского и детского здоровья поможет решить основные проблемы сектора здравоохранения Таджикистана, такие как неадекватное финансирование, устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, особенно в сельской местности.
Ожидается, что в рамках проекта будет модернизирована инфраструктура и оборудование в центральных районных больницах и сельских центрах здоровья, повышен уровень осведомленности и поведения относительно вопросов здоровья среди населения.
«Проект также поддержит усилия страны по созданию национальной системы управления оборудованием», - подчеркивается в сообщении.
Общая стоимость проекта составляет $35,2 млн., при этом правительство Таджикистана предоставляет 3,2 млн. Ожидается, что проект будет завершен в 2025 году.
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qjrgmh13 минут назад
.....$35,2 млн.,
Отдавать АБРам снова будут граждане РТ, в виде повышения тарифов на всё. Или можно будет повторить успешный опыт ТСБ.