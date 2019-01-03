На валютном рынке Таджикистане за последние дни ощущается острая нехватка американского доллара. Создавшейся ситуацией незамедлительно воспользовался «черный рынок».

Острый дефицит американской валюты в банках страны начался уже в первые дни наступившего года. Некоторые банки в настоящее время не проводят операции по продаже доллара из-за отсутствия валюты.

«Предложение доллара за последнее время существенно сократилось, а мы, в свою очередь, можем продать только то, что получаем. Других источников получения валюты у нас нет», - сказали «АП» в «Таджиксодиротбанке».

Доллары все же можно получить в некоторых банках, таких как «Казкоммерцбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Спитаменбанк» и другие, но в ограниченном объеме: в одни руки выдается не более $200. При этом один человек может получить эту сумму один раз в две недели.

Так как желающих получить американскую валюту много, людям приходиться стоят в очереди перед банками уже с ночи. Запасы доллара в банках обычно заканчиваются к обеду, после чего операции, связанные с продажей доллара приостанавливаются до следующего утра.

В банках говорят, что могли бы пополнить свой долларовый запас за счет денежных переводов мигрантов.

«В основном эти переводы осуществляются в рублях, которые мы могли бы обменивать в российских банках на доллары (с 2016 года в соответствии с распоряжением НБТ переводы в российских рублях выдаются банками исключительно в сомони, - прим. «АП»). Но мы этого не можем сделать, так как полученные рубли должны предоставить Нацбанку», - сказали «АП» в обменном пункте одного из банков.

А «черный рынок» тут как тут

Создавшейся на валютном рынке ситуацией незамедлительно стали пользоваться люди, занимающиеся незаконным обменом валюты. Продают они 1 доллар за 9,80 сомони, тогда как в обменных пунктах банков его можно купить за 9,45 сомони.

Предприниматели, которые занимаются импортом продукции в страну, вынуждены приобретать американскую валюту на «черном рынке». Хотя они знают, что это уголовно наказуемое преступление.

«Покупаю различную продукцию широкого потребления в Турции, естественно за доллары. Если меня не могут обеспечить этой валютой законными путями, то я буду вынужден добывать ее другими способами, чтобы продолжить свой бизнес», - сказал «АП» на условиях анонимности один из бизнесменов.

Дело в том, что с началом 2016 года пункты обмена валюты, которые могли открывать как физические, так и юридические лица, были закрыты. С тех пор обмен валюты производится исключительно в соответствующих банковских подразделениях. За незаконный обмен валюты предусмотрена уголовная ответственность.

В чем проблема?

Между тем, устанавливаемый Национальным банком Таджикистана официальный курс доллара за последнее время существенно не изменился: 1 доллар на сегодня равен 9,4318 сомони.

В целом за последний год сомони обесценился к доллару на 6,9% - с 8,8190 сомони в начале 2018 года до 9,4296 сомони на 31 декабря 2018 года.

Нынешнюю ситуацию на валютном рынке в регуляторе пока никак не комментируют.

Независимые же аналитики связывают дефицит доллара с притоком и оттоком этой валюты из страны.

«Мы будем сталкиваться с такими ситуациями ровно до тех пор, пока у нас будет отрицательный внешнеторговый баланс. То есть, импортируем товаров намного больше, чем экспортируем продукцию», - говорит экономист Солех Хамидов.

Отметим, что дефицит внешнеторгового баланса Таджикистана только за 11 месяцев 2018 года составил почти $2 млрд.

По словам Хамидова, торговый дефицит страны частично устраняется за счет денежных переводов мигрантов. Он отметил, что Нацбанк собирает полученные рубли и обменивает их в российских банках на доллары, а потом за счет этих ресурсов проводит валютные интервенции (предоставляет валюту коммерческим банкам для проведения операций по обмену валюты, - прим. «АП»).

«Сегодняшняя нехватка доллара может быть связана с тем, что банки в России приступят к работе в наступившем году только во второй декаде января. Соответственно, наш регулятор пока не может обменивать собранные рубли на доллары», - сказал экономист.

В любом случае, по его словам, возникновение такой ситуации на валютном рынке не сложно было предугадать, и нужно было готовиться к ней заблаговременно, ведь каникулы в начале года в России объявляются уже не первый год.

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