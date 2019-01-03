Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и планы на 2019 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое запланировано на 26 января в Душанбе.

На заседании под председательством президента страны Эмомали Рахмона планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщили «АП» в правительстве республики.

Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.

Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов Таджикистана.

Однако, по мнению экспертов, реалии сегодняшнего Таджикистана таковы, что президенту для произведения кадровых перестановок нет необходимости дожидаться итогового заседания правительства республики. Согласно своим конституционным полномочиям президент Таджикистана в любое время может произвести кадровые перестановки.

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