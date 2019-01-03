Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и планы на 2019 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое запланировано на 26 января в Душанбе.
На заседании под председательством президента страны Эмомали Рахмона планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщили «АП» в правительстве республики.
Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.
Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов Таджикистана.
Однако, по мнению экспертов, реалии сегодняшнего Таджикистана таковы, что президенту для произведения кадровых перестановок нет необходимости дожидаться итогового заседания правительства республики. Согласно своим конституционным полномочиям президент Таджикистана в любое время может произвести кадровые перестановки.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
«Агротехсервис» начинает поставки в Узбекистан, Россию, Афганистан, Иран и Пакистан
Доллар в Таджикистане опять пропал
АБР направит на улучшение услуг здравоохранения в Таджикистане $32 млн.
Дети из душанбинской академии «Империя знаний» завоевали в Малайзии 9 медалей
На дороге Душанбе – Чанак откроют временный медпункт и штаб
Таджикские депутаты едут в регионы разъяснять электорату послание президента
Тонировка стекол автомобилей в Таджикистане подорожала
Банк Эсхата: Успешно завершили 2018-й, здравствуй, 2019-й!
Тела Раджабмо Исоевой с тремя детьми нашли под завалами
«Таджикский кокон» может достаться иностранцам
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat3 часа назад
- Ты, узурпатор!
- Да, народ хочет этого!