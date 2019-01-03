Центризбирком Таджикистана назначил на 4 марта выборы члена верхней палаты парламента республики от ГБАО.

Нового сенатора республики от ГБАО будут избирать на место сложившего с себя в конце прошлого года полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики, экс-главы ГБАО Шодихона Джамшеда, сообщили «АП» в ЦИК Таджикистана.

По прогнозам источника «АП» в правительстве, на кресло нового сенатора от ГБАО, заместителя спикера верхней палаты парламента страны, будет выдвинута кандидатура назначенного 1 октября президентом Таджикистана на пост и.о. главы области Ёдгора Файзова.

После того, как Файзов будет избран депутатом маджлиса области, очередная сессия маджлиса народных депутатов ГБАО в феврале 2019 года рассмотрит вопрос об утверждении указа президента Таджикистана Эмомали Рахмона о его назначении на должность главы области.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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