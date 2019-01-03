Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг новогодних елок стран СНГ в новогодние праздники 2019 года по результатам анализа высоты главных елок столиц СНГ.

Главная елка Таджикистана, установленная на столичной площади Дусти, высотой 28 метров была установлена 10 декабря.

Новогодняя ель на Соборной площади Кремля в Москве возглавила ТОП живых новогодних елок столиц СНГ.

По данным ТурСтат, в первую десятку городов СНГ с самыми высокими главными новогодними елками вошли Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м).

Фото Гафур Шерматов

Главная ёлка Таджикистана стала в этом году самой высокой в истории страны: ее высота составила 28 метров, в диаметре у основания она достигает 13 метров. Как и в прошлом году, главная ёлка страны стала светодиодной: на ней установлены светодиодные лампы четырех цветов. Новогоднюю красавицу украшают 14 тыс. игрушек. Нынешняя ёлка выше и шире ёлки предыдущего года на 2 метра.

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