Чемпион мира Хушкадам Хусравов получил в подарок немецкий «Мерседес», Муин «Таджик» порадовал зрителей красивой победой, а показавший самый зрелищный бой Бехруз Халимов отправится в египетский Шарм-эль-Шейх.

Все эти события, а также много других интересных поединков прошли во время чемпионата Таджикистана по боевому самбо.

В столичном спортивном комплексе «Манеж» 30 декабря состоялся чемпионат Таджикистана по боевому самбо. В соревнованиях приняли участие более 100 лучших борцов республики.

На церемонию открытия чемпионата были приглашены лучшие борцы спортивного самбо 2018 года. За достойное выступление на международной арене были награждены призами чемпион мира 2018 года Хушкадам Хусравов, чемпион мира 2017 года Бехруз Ходжазода, бронзовый призер чемпионата мира Акмалиддин Каримов и другие. Хушкадаму Хусравову за выдающийся успех в уходящем году был вручен легковой автомобиль «Мерседес».

Заполнившие «Манеж» зрители остались довольны поединками самбистов. Было много интересных схваток, красивых приемов, ни в одной весовой категории медали спортсменам не достались без больших усилий.

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Победитель самого зрелищного боя, Бехруз Халимов стал обладателем путевки в Египет, предоставленной генеральным спонсором чемпионата, компанией «Рахш-Такси».

В главном бою вечера сошлись известный таджикский боец Муин Гафуров по прозвищу «Таджик» и узбекский самбист Мавлон Мавлонов. Этот бой, хотя и не входил в график чемпионата, вызвал большой интерес среди зрителей.

Муин показал отличную технику, хорошо работал как на стойке, так и в партере. После красивого броска он нанес серию ударов сопернику, который перестал сопротивляться, и рефери поединка остановил бой, объявив победителем Муина Гафурова.

САМБО – сокращенное от «самообороны без оружия», советский, а в настоящее время и международный вид спортивного единоборства. Комплексная система самозащиты, она была разработана в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Постепенно этот вид спорта приобрел широкую популярность в стране. Миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.

- Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства, - рассказывает генеральный менеджер Лиги боевого самбо и микс-файта РТ Даврон Комилов. - Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира: японской, грузинской, таджикской, узбекской, татарской, французской и других.

По словам Комилова, в Таджикистане в последние годы уделяется серьезное внимание развитию самбо.

- Отсюда и результаты наших ребят. После более 40-летнего перерыва у нас за два года появились сразу два чемпиона мира – Бехруз Ходжазода и Хушкадам Хусравов. Отлично выступают на международных турнирах и наши профессиональные бойцы. Высокую технику одного из них – Муина «Таджика» Гафурова мы увидели сегодня, - напомнил Даврон Комилов.

Помимо большой работы, проделанной борцами и тренерами, одной из главных причин успехов наших самбистов эксперты считают назначение в апреле 2018 года руководителем Федерации самбо Таджикистана Давлатмурода Нахтуллозода.

- Чем больше наши спортсмены будут принимать участие в сборах и турнирах, тем больше они наберут опыта, поднимут уровень своего мастерства, - считает Комилов. - Это важно для завоевания медалей на чемпионатах Азии, мира.

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