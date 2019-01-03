Новогодние праздники отшумели, а елки - символ Нового года почти во всех странах мира - стоят еще на главных площадях. Сердце замирает от красоты и великолепия, когда любуешься ими.

AdMe.ru собрал самых сказочных новогодних красавиц вместе.

Раквере, Эстония

На главной городской площади установлена необычная красочная инсталляция, которая лишь внешне напоминает новогоднюю елку. Конструкция создана из оконных рам, а на стекла нанесены загадочные силуэты.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Главная рождественская елка Бразилии — самая высокая плавучая елка в мире. Ее высота — 85 м, и установлена она на понтоне так, чтобы ею можно было любоваться со всех городских набережных. Каждую ночь на ней зажигается около 3 млн огней.



Лиссабон, Португалия

Площадь Росиу называют «сердцем Лиссабона». Раньше здесь устраивали корриды и располагался ипподром, а теперь - красивейшая полупрозрачная рождественская ель.

Париж, Франция

«Галерея Лафайет» — мекка французского шопинга. Каждое Рождество в центре главного здания появляется роскошная 21-метровая елка — символ новогоднего Парижа. «Наряды» елки меняются каждый год и никогда не повторяются.

Богота, Колумбия

Оригинальная рождественская елка-конус установлена в центральном парке Симона Боливара.

Мадрид, Испания

На шумной и веселой площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль установлена 35-метровая рождественская красавица.

Вильнюс, Литва

Главная елка страны зажигается на Кафедральной площади. Она похожа на уютный домик с окошками и фонариками и будто подсказывает, что главный зимний праздник нужно встречать дома с родными и близкими.

Тбилиси, Грузия

Новогодняя елка на площади Свободы в Тбилиси представляет собой конструкцию из освещения на постаменте памятника Святому Георгию и признана одной из самых оригинальных елок мира.

Аляска, США

В Северной Америке с 1976 года существует традиция празднования Нового года с отказом от алкоголя — так называемая «первая ночь».

Сиань, Китай

Рождество наряду с Днем святого Валентина и Хеллоуином становится все более популярным праздником в китайской культуре. В начале декабря зажигаются рождественские елки, и соседствуют они с традиционными китайскими пагодами.

Сингапур

20-метровую конусовидную елку в Парке орхидей в Сингапуре украшают более 28 тыс. сверкающих кристаллов Swarovski. Эта рождественская красавица изнутри полая: в нее можно войти и там под праздничную музыку можно полюбоваться зеркальной люстрой, украшенной нитями с кристаллами и цветными хрустальными елочными шарами Swarovski.

Краков, Польша

Традиционную рождественскую елку в Кракове устанавливают на Ярмарочной площади, где можно купить сувениры и подарочки к Новому году.

Тайбэй, Китай

Стеклянная 36-метровая елка устанавливается недалеко от здания муниципалитета Тайбэя. Каждый вечер на ее поверхности транслируется красочное световое 3D-шоу, а для маленьких зрителей — мультики.

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