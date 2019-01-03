Министру внутренних дел Таджикистана Рамазону Рахимзода присвоили ученую степень «доктор юридических наук».

«29 декабря на Научном совете юридического факультета Национального университета Таджикистана он защитил докторскую диссертацию на тему «Преступления в сфере экономической деятельности по УК Республики Таджикистан: уголовно-правовой и сравнительно-правовой анализ», - сообщил «АП» источник в научном совете.

Глава МВД Таджикистана, генерал-полковник Рамазон Рахимзода также известен в республике, как поэт, под псевдонимом Нихони (Сокровенный).

Примерно год назад его песню под названием «Пешвои миллат», в которой воспеваются заслуги президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед Родиной и народом страны, спели Народная артистка Таджикистана Сурайё Косимова и ее дочь - поп-звезда таджикской эстрады Шабнами Сурайё.

После запуска первого агрегата Рогунской ГЭС вы ноябре прошлого года стало известно, что Нихони написал цикл стихов, которыми он воспевает строящуюся станцию.