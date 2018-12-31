"В 2017 году на сельское хозяйство было выделено 542 млн сомони, а на проведение культурно-массовых мероприятий - 795 млн сомони".

2018 год запомнился нам не только событиями, но и громкими, интересными, а иногда и странными заявлениями отечественных спикеров.



Неблагодарные предприниматели

Нусратулло Давлатзода, председатель Налогового комитета:

Радио Озоди

«Налоговая культура наших налогоплательщиков очень низкая. По закону если доход индивидуального предпринимателя превышает один миллион сомони, то он должен создать юридическое лицо и количество налогов должно увеличиться. Но наши предприниматели в таких случаях стараются любым способом прекратить свою деятельность». («Чархи гардун», 7 марта)

«На добро ответили злом»

Гул Шерали, экс министр энергетики и промышленности:

Радио Озоди

«Около театра оперы и балета конфликтовали сотрудник ДПС и водитель, Диловар (сын Гула Шерали, - ред.) проезжал мимо, остановил машину и попросил водителя не спорить с сотрудником милиции. После того как конфликт был улажен, сотрудники милиции задержали моего сына и потребовали, чтобы он написал объяснительную. Одним словом, на сделанное добро милиционеры ответили злом». (Радио «Озоди», 14 марта)

Победа желудка над умом

Тимур Зульфикаров, поэт:

Asia-Plus

«Самая главная задача интеллигенции заключается в просвещении народа. Сейчас многие стремятся к богатству, «красивой» жизни. Как известно, мудрецы говорили, что «если правители, вожди народов будут думать о богатстве, эти народы исчезнут». Необходимо направить деятельность интеллигенции на развитие культуры и нравственное воспитание граждан, повышение политического уровня с целью развития государства.

Например, сегодня в книжных магазинах можно увидеть 5-6 покупателей, в то время как в продуктовых супермаркетах их сотни. Это говорит о том, что желудок «одержал победу» над умом». (НИАТ «Ховар», 19 марта)

«Балконная теория»

Иршод Сулаймони, редактор газеты «Озодагон»:

«Суть «Балконной теории» заключается в том, что, находясь все время в одной комнате, вы думаете, что весь мир состоит из того, что вас окружает. Но эта комната имеет свой балкон, и когда рано или поздно вы выйдите туда, то увидите, насколько ошибочны ваши представления.

Эта теория подходит по многим параметрам и к сегодняшней ситуации в Таджикистане. Здесь также руководство и идеологи заставляют или убеждают людей не думать о «Балконной теории» и даже жить вне ее». («Озодагон», №12, 27 марта)

Кумовства нет!

Джума Давлатов, глава Агентства госслужбы:

"Ховар"

«Этот вопрос находится под пристальным вниманием нашей службы. Нет никаких сложностей с географией происхождения кандидата на государственную должность. В назначении кадров нет никаких подводных камней, все прозрачно. Есть конкурсы, чтобы занять вакантные места. Ни один регион не имеет предпочтение друг перед другом». (Азия-Плюс, 2 августа)

«Ройте колодцы!»

Шерали Давлатов, начальник отдела госнадзора использования водных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Хатлонской области:

«Проблема нехватки чистой воды актуальна не только в Хатлонской области, но и в ряде других районов республики. Пахотные земли временами поливаются с использованием водных насосов. Общее количество этих насосов составляет 140, 30 из которых в нерабочем состоянии и требуют ремонта. По мере финансирования эти проблемы решаются.

А пока рекомендуется жителям рыть колодцы и таким образом обеспечивать себя водой». («СНГ Сегодня», 28 мая)

«Бокс – харам!»

Саидмукаррам Абдукодирзода, глава Совета улемов Таджикистана:

Asia-Plus

«Бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом. Все виды игр и поединков за деньги являются харамом. («Вечерка», 4 июня)

Право быть царем

Холмахмад Азимов, экс-депутат Верховного Совета и член правительства РТ, кандидат экономических наук:

«В начале 1991 года – в год приобретения независимости – Таджикистан не был монархическим государством и все граждане республики путем народного голосования или через Маджлиси намояндагон имели равные права быть избранными председателем исполнительной власти или президентом страны. Основной закон Республики Таджикистан дает всем гражданам такое право.

Исходя из основ равноправия и прав человека, ни одно лицо в Таджикистане не имеет права быть царем и обладать монархической властью». («Озодагон», №14, 4 апреля)

Поэма как явление

Ато Мирходжа, поэт:

Asia-Plus

«Сердце высокорождённой Марям стало местом восхода солнца Рахмона. В то время никто не знал, что 40 лет назад, как Марям родила нового Иисуса и назвала его Эмом Али! Этот молодой человек, как Али священного мира, отважно пришел на помощь народу». (Из новой поэмы «Ориён», 4 июня)

«Танцы нужнее, чем овощи»

Акбархон Акрамхонов, ведущий специалист ЦСИ при президенте РТ:

«Пришло время коренным образом менять бюджетную политику государства в сторону села, потому что более 70% населения страны живет в сельской местности и Таджикистан является аграрной страной, однако при распределении бюджета государства сельскохозяйственная отрасль получает меньше всего средств для развития по сравнению с другими отраслями экономики страны. Например, в 2017 году было выделено сельскому хозяйству всего 542 млн сомони, но на проведение культурно-массовых мероприятий (культура и спорт) было выделено 795 млн сомони, что на 33% больше, чем на сельскохозяйственную отрасль. («Ховар», 26 июня)

Чиновники отстали от прогресса

Сайфулло Сафаров, замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана:

Asia-Plus

«Многие престарелые работники министерств и ведомств безнадежно отстали от прогресса, некоторые из них не могут пользоваться даже компьютером и смартфоном». (Радио «Озоди», 18 июня)

Прокуроров не штрафуют

Вадим Леонард, российский блоггер:

«Однажды таджикский рыбнадзор увидел, как я отдыхаю на берегу озера. Потребовал штраф в 5000 сомони (около 40 тысяч рублей). Я сказал, что работаю в прокуратуре. Он подарил мне кусок дикого кабана, пожелал приятного отдыха, и умчал на лодке вдаль. А я не работаю в прокуратуре. (twitter.com/vadjan89, 12 августа)

Карта или кладбище?

Умед Джайхони, таджикский блоггер:

moskvichmag.ru

«Остаётся только уповать на здравый смысл будущих поколений и надеяться, что они очистят карту Таджикистана от корявых эрзац-названий. Бесспорно, память выдающихся людей надо беречь. Однако если правительство продолжит практику увековечения наших великих предков, то скоро карта Таджикистана будет похожа на мемориальное кладбище, проще говоря, гуристан». ИА «Фергана», 8 августа)

Деньги не для родственников

Андрей Бельянинов, председатель правления Евразийского банка развития о причине нестабильной деятельности некоторых банков Таджикистана:

«Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим - то племянником, а надёжному юрлицу. На протяжении многих лет банки по поручению правительства выдавали целевые кредиты тем или иным секторам экономики, хотя по законодательству на это не имели никакого права. При этом, конечно, вряд ли кто задумывался, что, направляя привлеченные средства вкладчиков не по назначению, банк, таким образом, ставит себя под удар». (News.tj, 14 сентября)

Особенности национальной архитектуры

Лукаш Кобза, турист из Чехии о том, как строят дома в Таджикистане:

«Если бы строители и архитекторы в Чехии были бы такие же, как у вас, они бы и дня не проработали на своем месте. Мы видели, как во время строительства жилья в ГБАО не соблюдаются меры безопасности.

Используются деревянные лестницы, под недостроенным зданием женщины собирают зелень, пасутся куры и домашняя скотина. Со всех сторон торчат электрические кабели. Такие архитекторы и застройщики у нас были бы сразу уволены». (Радио "Озоди", 23 сентября)

Хватит петь и читать стихи

Шариф Рахимзода, глава комитета по экономике и финансам нижней палаты парламента:

Asia-Plus

«Мы слишком сильно увлечены своей культурой, под которой, в первую очередь, понимаем литературу и историю. Поем песни, и считаем великими тех, кто умеет писать пару стихотворных строк. Однако наступило время, чтобы каждый из нас внес свою лепту в будущее развитие страны. Мы должны уделять больше внимания точным наукам», - на конференции «Аналитика в области государственных финансов в Республике Таджикистан», 14 декабря

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