В рамках социальной ответственности, компания Tcell заботится об особо уязвимых слоях населения Таджикистана. Под Новый 2019 Год, Tcell посетил с подарками, праздником, и хорошим настроением 9 детских учреждений во всех уголках Таджикистана: детские дома, интернаты, центры для детей с ограниченными возможностями.

Фиолетовый Дед Мороз от Tcell подарил более 600 деткам из детских домов и интернатов обязательные на Новый Год мягкие игрушки и сладкие подарки. В дополнение, каждое детское учреждение получило в подарок именно те вещи, которые на данный момент необходимы воспитанникам: зимнюю одежду и обувь, отопительные и бытовые приборы, предметы мебели.

Интернат №1 в поселке Чорбог получил в подарок средства гигиены для воспитанников: здесь в основном проживают и учатся детишки с ограниченными физическими возможностями. Фиолетовый Дед Мороз также пришел и к малышам из интернатов для детей с ограниченными возможностями в Файзабаде и Шахринаве с «теплыми» подарками – веселыми игрушками и обогревателями для сохранения тепла в зимние холода.

Детишки из интерната Рушанского района ГБАО также проведут холодную зиму в тепле – в новой зимней одежде и обуви. В поселке Шураб Исфаринского района, Tcell помог детскому интернату для детей-сирот установить новые пластиковые окна.

Воспитанники школы-интерната в Кабадияне получили в подарок новые костюмчики, и весело встретили праздник с Tcell. В школе-интернат Куляба Tcell накрыл деткам вкусный новогодний стол, и обеспечил интернат необходимыми продуктами питания на новогодние праздники. Самым маленьким воспитанникам центра с ограниченными возможностями в Раште, Tcell подарил новые кроватки, специально изготовленные для них.

Совместно с Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО Таджикистана, Tcell провел детскую благотворительную елку в Душанбе для более 100 детишек с ограниченными возможностями из различных интернатов и организаций.

В ходе благотворительной акции, компания Tcell охватила все регионы Таджикистана – столицу, РРП, Хатлон, Согд, ГБАО. Более 600 детей из различных учреждений получили помощь и подарки от компании.

Детский радостный смех, ожидание чуда и искренняя вера в сказку – то, без чего невозможно представить самый волшебный праздник в году. Tcell ежегодно приносит праздник тем, кто больше всего его ждет – детям из детских домов. Как социально ответственная компания, Tcell регулярно проводит благотворительные проекты. Оказывая помощь уязвимым слоям населения, Tcell проявляет свою заботу об обществе, в котором функционирует.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.