Официальный курс таджикской национальной валюты (сомони) к американскому доллару в 2018 году снизился на 6,9%.

Согласно установленному Национальным банком Таджикистана на сегодня, 31 декабря, курсу, 1 доллар равен 9,4296 сомони. 1 января 2018 года 1 доллар стоил 8,8190 сомони.

Официальный курс таджикской валюты к доллару в первой половине года упал на 3,8%, а во второй – на 3,1%.

Снижение курса таджикской валюты аналитики НБТ связывают с отрицательным внешнеторговым балансом (более $1 млрд), увеличением производственной и коммерческой деятельности, ростом валютных расходов государственного бюджета для строительства важных стратегических объектов, а также воздействием сезонных факторов.

В наступающем году правительство ожидает снижение официального курса сомони к доллару всего на 3%. В Программе государственных внешних заимствований РТ на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2021 годы прогнозируется, что до конца 2019 года один доллар США будет равен 9,70 сомони.

Между тем, курс евро к сомони в течение этого года повысился всего на 2,1%: с 10,5766 сомони за 1 евро в начале года до 10,8007 евро на сегодня.

Курс же российского рубля к таджикской валюте в этом году, наоборот, упал на целых 11%: с 0,1524 руб за 1 сомони на 1 января нынешнего года до 0,1356 руб на 31 декабря.

Отметим, что в Таджикистан в основном осуществляются рублевые валютные поступления. Только за девять месяцев этого года из России, где работает подавляющее большинство таджикских мигрантов, было переведено $1 млрд 938 млн. А около 90% денежных переводов в республику, по данным НБТ, осуществляются в рублях.

Таким образом, можно предположить, что за девять месяцев нынешнего года российская валюта поступила в страну эквивалентом более $1,7 млрд.

Для сравнения, за 11 месяцев этого года в Таджикистан от экспорта продукции поступило всего $990 млн.

Напомним, таджикские банки с 2016 года, в соответствии с инструкцией НБТ, денежные переводы в рублях выдают исключительно в сомони. Получаемые рубли оседают в таджикских банках и впоследствии возвращаются российским банкам взамен доллара, за счет которых частично покрывается внешнеторговый дефицит (преобладание импорта над экспортом) страны.

Дефицит торгового баланса за 11 месяцев этого года достиг почти $2 млрд.

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