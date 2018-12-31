Осталось совсем немного времени до конца года, и мы уже можем подвести его итоги. Каждое из произошедших событий, в той или иной степени, повлияло на нашу жизнь. Мы расскажем – как.

Исторический визит

9 марта впервые с государственным визитом в Душанбе приехал президент Узбекистана. Эту встречу народы двух стран ждали с большими надеждами, и их надежды оправдались сполна. Прохладные отношения между властями двух стран, сохранявшиеся четверть века, вплоть до смерти Ислама Каримова, изменились коренным образом после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.

В Душанбе руководителю соседнего государства устроили грандиозную встречу.

Мирзиёев сказал журналистам, что проезжая по душанбинским проспектам, в глазах людей он увидел надежду на потепление отношений с Узбекистаном. «Я увидел, что они соскучились по добрым отношениям и очень ждали этого визита», - сказал он.

Глава Узбекистана признал, что долгие годы отношения между двумя соседними странами были прохладными.

По итогам двухдневного визита Мирзиёева было подписано 27 двухсторонних соглашений, положивших конец почти всем проблемным вопросам во взаимоотношениях двух стран. В частности, было достигнуто соглашение о введении для граждан двух стран безвизового режима сроком до тридцати дней.

Возобновлена деятельность пунктов пропуска на границах, открыты авиа и автобусные сообщения, подписаны соглашения между бизнес структурами двух стран на общую сумму 620 миллионов долларов, достигнуто взаимопонимание в вопросе строительства Рогунской ГЭС и т.д.

Пресс-служба президента РТ

После отмены визового режима свыше 2,5 миллионов граждан двух стран посетили территории друг друга.

Запуск Рогунской ГЭС: Когда мечты сбываются

16 ноября в Таджикистане состоялся официальный запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Новая гидроэлектростанция, строительство которой началось ещё в 1976 году, после выхода на полную мощность сможет полностью удовлетворить потребность республики в электроэнергии.

Пресс-служба президента РТ

Помимо этого, республика сможет заработать большие деньги, продавая излишки энергии в соседние страны.

Возведение 335-метровой каменно-насыпной дамбы сделает Рогунскую ГЭС самой высокой гидроэлектростанцией в мире. А её мощность в 3600 МВт – крупнейшей в Центральной Азии.

Для Таджикистана ввод в эксплуатацию Рогунской ГЭС имеет ключевое значение. Недостаток электроэнергии в условиях отсутствия крупных месторождений углеводородов долгие годы приводил к тому, что с наступлением зимы в регионах страны вводился лимит на потребление электроэнергии.

В итоге жилые дома оставались без света и обогрева, а деятельность подавляющего большинства промышленных предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, вообще замирала на несколько месяцев. Размеры прямых и косвенных убытков исчислялись сотнями миллионов долларов. Страдала экономика и социальный сектор.

Пресс-служба президента РТ

Поэтому с Рогунской ГЭС связывается будущее Таджикистана, его экономическое развитие, энергетическая независимость.

Кровавый теракт в Дангаре

Летом Таджикистан потрясло жестокое убийство четверых иностранных велотуристов. Нападение на них произошло 29 июля на территории джамоата Себистон Дангаринского района. Сначала туристов сбил автомобиль, а потом их начали добивать люди, вышедшие из этой машины.

Радио Озоди

Тогда погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили ранение.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов (21 ноября он был приговорен к пожизненному заключению), остальные четверо напавших были убиты в ходе спецоперации.

Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Официальную версию Душанбе озвучило МВД республики - ответственность за теракт несет запрещенная в республике Партия исламского возрождения.

Это событие потрясло таджикское общество. Все те, кто до этого думал, что теракты могут случаться где угодно, но только не у нас, поняли – от этой опасности не застрахован никто.

Мораторий на 78 проверяющих

Еще в декабре прошлого года президент Таджикистана в своем послании к парламенту выразил озабоченность множеством необоснованных проверок, которым подвергаются хозяйствующие субъекты.

«Если посчитать все проверяющие органы, то их у нас 78. Получается, что на каждое юридическое лицо в год приходится пять проверок. Зачем столько проверяющих органов, что они проверяют? Зачем нужны повторяющиеся проверки, когда один проверяющий орган, дублирует функции другого», – возмутился тогда Эмомали Рахмон.

И вот, 16 января президент подписал указ об объявлении двухлетнего моратория на все виды проверок на субъектах производственного предпринимательства.

По словам президента Эмомали Рахмона запрет на проверки благотворно сказался на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственных сферах.

Несмотря на это, только за первую половину нынешнего года в стране закрылось 107 промышленных предприятий. Свою деятельность за полгода прекратили 588 юридических лиц (компаний), и более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Борьба за экологию и с транспортным беспределом

Таджикистан давно превратился в страну, куда в большом количестве завозятся старые автомобили. И вот в этом году власти всерьез занялись проблемой авто-старушек, которые вредят нашей экологии. 15 февраля вступил в силу запрет на ввоз в республику автотранспорта, выпущенного до 2005 года. Началось наведение порядка и на улицах столицы.

Asia-Plus, архивное фото

В апреле власти Душанбе приняли решение постепенно очистить столичные трассы от «Старексов» и заменить их маршрутными автобусами и троллейбусами. Для этой цели были закуплены более 200 комфортабельных автобусов.

Заметно улучшилась и остальная инфраструктура пассажирского транспорта в столице - были сданы в эксплуатацию 36 современных остановок, на автобусах и троллейбусах впервые начали использовать транспортные Citycard.

Asia-Plus, архивное фото

Все это, конечно, начало давать результаты – порядка на улицах стало больше, машин-пенсионеров – меньше, а значит и воздух чище.

Бунт в колонии №3/3

В исправительной колонии строгого режима номер №3/3 в городе Худжанд в ночь с 7 на 8 ноября заключенные подняли бунт. Причиной для бунта, а точнее последней каплей (но не первой), по данным источников независимых изданий, стали издевательства одного из сотрудников колонии над одним из осужденных, которого тот заставил раздеться догола и стоять во дворе тюрьмы под дождем.

Asia-Plus, архивное фото

В колонию были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. По официальным данным, был обезврежен 21 бунтовщик, по неофициальным – более 50-ти. Среди погибших также оказались два офицера, сотрудник колонии и спецназовец. Имеются раненые с обеих сторон.

Власти сообщали, что участниками бунта были преимущественно осужденные за терроризм, экстремизм и убийства.

Вскоре с формулировкой «в связи с выходом на пенсию» был снят с должности начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Изатулло Шарифзода, возбуждено уголовное дело против оставшихся в живых бунтовщиков, а также руководства и сотрудников колонии.

Событие в худжандской колонии выявило тревожный факт – в наших тюрьмах далеко не все в порядке. Есть, как минимум, два момента, за которые стоит переживать. Причиной бунта могли действительно стать систематические издевательства над заключёнными (о чем говорят эксперты). А может, бунт организовали осужденные за экстремизм. И именно они могут сейчас активно заниматься пропагандой экстремистских ценностей в местах лишения свободы.

Asia-Plus, архивное фото

И еще, конкретно этот бунт изменил наше понимание о том, как реагирует система на ЧП странового масштаба. Реагирует жестко и, по словам экспертов – неадекватно (что касается метода подавления бунта), нет никакой прозрачности не только по расследованию произошедшего, но в принципе информации (это показатель отношения к своим гражданам).

Города становятся краше

Уходящий год оставил много и приятных воспоминаний. В этом году власти городов и районов страны, предприниматели, ведомства по всей стране взялись за облагораживание запущенных парков, садов.

В этом году для жителей и гостей столицы открыли свои двери культурно-развлекательный комплекс «Дунёи афсона» («Мир сказок»), парк «Джавони», принявшие новый облик парки культуры и отдыха «Дружба народов», им. С.Айни, А.Навои, А.Дониша, «Молодежное озеро», «Детский парк».

Не забыли и спальные районы. Теперь детям и их родителям есть, где провести досуг. В их распоряжении – спортивные и детские площадки, беседки, аллейки.

Пресс-служба президента РТ

Понемногу меняется и отношение жителей той же столицы к обновлённой инфраструктуре: если раньше, как только строился новый парк его на следующий же день «разбирали по частям», сейчас даже в микрорайнах жители стали бережно относится к построенным для них спортивным площадкам.

9-миллионный житель страны

В Таджикистане весной появился на свет 9-миллионный житель страны. Им стала девочка, которую назвали

Пресс-служба президента РТ

Наша республика является одним из лидеров СНГ по темпу роста населения. С 1998 года население страны ежегодно увеличивается в среднем на 2,1%. Аналитики ООН прогнозируют, что к 2050 году численность населения Таджикистана увеличится до 14,2 млн. человек.

И если сегодня в стране этот показатель вызывает только положительные эмоции, то завтра, по мнению экспертов, Таджикистан может столкнуться с серьезной проблемой.

Уже сейчас страна испытывает трудности в связи с безработицей, нехваткой школ, учреждений здравоохранения, предприятий. Для республики, где только 7% территории составляют равнины, увеличение населения создает и другие проблемы.

Так, за последние 20 лет на полмиллиона гектаров уменьшилась площадь сельскохозяйственных земель. Если в 1997 году на каждого гражданина республики приходилось 0,12 га пашни, то к 2027 году в связи с увеличением населения, пахотные земли на душу населения снизились до 0,05 га.

Ртов в Таджикистане становится все больше, а земли - всё меньше, и это серьёзная проблема для страны.

Каникулы вернулись

И ещё одно хорошее изменение в нашей жизни. Уже второй год как Таджикистан живёт без энерголимита. Его отмена дала возможность Минобразованию республики вернуться к традиционной системе каникул в школах – осенью, зимой и весной.

Asia-Plus, архивное фото

А еще в министерстве прямо накануне Нового года заявили, что никогда не запрещали проводить новогодние утренники в школах, а всего лишь выступали против расточительства.

Довольны все – учителя, дети, родители.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь