Наступающий 2019 год, по прогнозам синоптиков, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал Москва 24. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает Газета.ру.

"По климатическим моделям, другим статистическим исследованиям следующий год может быть – в целом по глобусу – самым теплым за всю историю метеонаблюдений", – подчеркнул Вильфанд.

Синоптик пояснил, что это связано с «феноменом Эль-Ниньо», который заключается в повышении температуры воды в Тихом океане и в центральных экваториальных водах. "Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много", – отметил специалист.

«С большой степенью вероятности это явление будет происходить и приведет к тому, что следующий год может стать самым теплым за весь период наблюдений», — заключил Вильфанд.

Специалист также не исключил, что уходящий 2018 год станет четвертым в ряду самых теплых, отмечает МИР-24.

Ранее самыми теплыми считались годы с 2014-го по 2017-й: после пересмотра данных 2014 год, скорее всего, опустится на пятое место, а четвертую строчку займет 2018 год.

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