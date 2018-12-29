Узбекские повара накануне приготовили плов на 10 тысяч человек на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби, сообщает Podrobno.uz.



Узбекское традиционное блюдо – плов, был приготовлен по случаю 100-летия шейха Зайеда. На плов, рассчитанный на 10 тысяч человек, ушло 1,5 тонны риса.

Блюдо вечера готовили в огромном казане и 8 маленьких казанах, установленных на одной из центральных площадей. В приготовлении плова приняли участие 30 поваров из Узбекистана. Процесс приготовления и раздачи блюда сопровождался традиционными узбекскими мотивами и танцевальными выступлениями.

Фестиваль культурного наследия в Абу-Даби начался 2 декабря текущего года и продолжит свою работу до 26 января 2019 года.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь