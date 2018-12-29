Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне телефонные разговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обменялись добрыми пожеланиями в адрес своих двух стран.
С Мирзиёевым Эмомали Рахмон отметил высокую динамику таджикско-узбекских отношений в уходящем году, а также положительные явления в сфере регионального партнёрства, которое всё больше наполняется новым практическим содержанием в соответствии с коренными интересами народов всей Центральной Азии, отмечается в сообщении.
Президент Таджикистана отметил большой личный вклад главы государства Узбекистан Шавката Мирзиёева в развёртывание этих созидательных процессов. Лидеры двух стран высказали убеждённость в успешном продолжении долгосрочного таджикско-узбекского сотрудничества по всем направлениям в формате стратегического партнёрства двух стран.
С казахски лидером было обсуждено состояние и перспективы двустороннего сотрудничества: президенты Таджикистана и Казахстана выразили своё удовлетворение динамикой развития таджикско-казахстанских отношений в русле стратегического партнёрства.
Эмомали Рахмон пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира, благополучия и дальнейшего процветания.
В разговоре с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым было отмечено, что в уходящем году двустороннее взаимодействие Таджикистана и Кыргызстана развивалось в позитивном русле в различных сферах.
В этом контексте было подчеркнуто значение последовательного воплощения в жизнь договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента Кыргызстана в феврале текущего года в Таджикистан, а также других рабочих встреч глав двух государств, отечает пресс-служба президента РТ.
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