На этой карте мы указали месторасположение практически всех запасов полезных ископаемых, которые есть в нашей республике.

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