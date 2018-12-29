Узбекистан в будущем году произведет выпуск и размещение суверенных облигаций, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.

Облигации будут выпущены по фиксированной купонной ставке на сумму не менее 500 миллионов долларов со сроком обращения 5 и более лет.

В качестве главного финансового консультанта при получении суверенного кредитного рейтинга и эмиссии суверенных облигаций выбран консорциум банков во главе с крупнейшим по объему активов в США J.P. Morgan Chase.

На днях Standard & Poor’s и Fitch Raitings уже присвоили первые суверенные рейтинги Узбекистану.

Планируется, что средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на реализацию различных инфраструктурных проектов, а также, возможно, – на покрытие дефицита бюджета.

Ранее инвестиционный консультант Райнер Майкл Прайсс заявил, что выпуск Узбекистаном евробондов на 300 миллионов долларов может привести страну в масштабный кризис развивающихся рынков.

Известный бизнесмен, основатель и руководитель сети Korzinka.uz Зафар Хашимов назвал этот прогноз полной чепухой. "Облигации на 300 миллионов и даже в несколько раз больше не могут ничего сотворить с нашей экономикой. Ни в одну, ни в другую сторону. Размер совсем не тот, чтобы это имело какое-то значение на ход или масштабы не только мировой экономики, но и на нашу экономическую стабильность в целом. Таких транзакций сотни, если не тысячи в день проходят на мировых финансовых площадках почти незамеченными", – отметил бизнесмен на своей странице в Facebook.

Эти облигации, считает он, всего лишь датчик, который определит, где находится кредитный рейтинг Узбекистана в мировой финансовой карте.

"Но это очень важный шаг и отличный опыт для нас, как нации, если у нас есть амбиции когда-либо стать участником мирового финансового рынка. Поставим точку на этой конкретной теме суверенных еврооблигаций на 300 миллионов. Надеюсь, не нужно быть нобелевским лауреатом по экономике или профессором математики, чтобы понять несоразмерную маргинальность суммы этих облигаций в масштабах экономики нашей страны. С угрозами "эксперта", думаю, все понятно", – написал он.

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