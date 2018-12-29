АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Hyatt Regency Dushanbe состоится просмотр мультфильма и программа от Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 10:00. Для детей от 3 до 12 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ДЕКАБРЯ

1922 – На I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР.

1962 – Завершено строительство линии электропередачи Головная ГЭС Душанбе

2002 - В РТ с визитом прибыла министр обороны Франции Мишель Альо-Мари. В ходе встреч с главой государства, министрами обороны и иностранных дел РТ были обсуждены вопросы развития таджикско-французских отношений.

2007 – В Душанбе положено начало строительству первого сервис-центра «Пойтахт».

2011 - Завозимые в Таджикистан посредством лизинга технологии освобождены от НДС и таможенных выплат;

2011 - Президент Таджикистана в канун нового года сделал подарки воспитанникам всех интернатов страны.

2017 - Президент подписал указ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований: 25 спортсменов и их тренеры получили денежные премии. Самую большую – по 75 тыс. сомони (по 15 тыс. – тренеры) получили Дильшод Назаров за золото Чемпионата Азии в июле 2017 года и Комроншох Устопириён за золото Чемпионата Азии по дзюдо в мае в Китае.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ДЕКАБРЯ

1917-1986 – родился оперный певец Мулук Бахор.

1927-2003 – родилась журналист Бурниссо Бердиева.

1944 – родился доктор исторических наук, заслуженный работник РТ профессор Хайдаршо Пирумшоев.

1958 – родился литературовед Муртазо Зайниддинов.

1963 – родилась журналист Рафиева Мавлюда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно в долинах местами дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 8-13 тепла, при осадках 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно в долинах местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, при осадках 5-10 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла.