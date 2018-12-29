АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Hyatt Regency Dushanbe состоится просмотр мультфильма и программа от Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 10:00. Для детей от 3 до 12 лет.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ДЕКАБРЯ
1922 – На I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР.
1962 – Завершено строительство линии электропередачи Головная ГЭС Душанбе
2002 - В РТ с визитом прибыла министр обороны Франции Мишель Альо-Мари. В ходе встреч с главой государства, министрами обороны и иностранных дел РТ были обсуждены вопросы развития таджикско-французских отношений.
2007 – В Душанбе положено начало строительству первого сервис-центра «Пойтахт».
2011 - Завозимые в Таджикистан посредством лизинга технологии освобождены от НДС и таможенных выплат;
2011 - Президент Таджикистана в канун нового года сделал подарки воспитанникам всех интернатов страны.
2017 - Президент подписал указ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований: 25 спортсменов и их тренеры получили денежные премии. Самую большую – по 75 тыс. сомони (по 15 тыс. – тренеры) получили Дильшод Назаров за золото Чемпионата Азии в июле 2017 года и Комроншох Устопириён за золото Чемпионата Азии по дзюдо в мае в Китае.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ДЕКАБРЯ
1917-1986 – родился оперный певец Мулук Бахор.
1927-2003 – родилась журналист Бурниссо Бердиева.
1944 – родился доктор исторических наук, заслуженный работник РТ профессор Хайдаршо Пирумшоев.
1958 – родился литературовед Муртазо Зайниддинов.
1963 – родилась журналист Рафиева Мавлюда.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Облачно в долинах местами дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 8-13 тепла, при осадках 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно в долинах местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, при осадках 5-10 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 5-7 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла.
Как выглядит новогодний Ташкент?
В Узбекистане парламент получит право утверждения членов правительства
Первый Микрофинансовый Банк расширяет сеть банковского обслуживания
Кто стал лучшим футболистом Таджикистана в уходящем году
В Таджикистане предлагают поменять названия месяцев
«МегаФон Таджикистан» организовал новогодний праздник для детей-сирот
Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали одели в теплую одежду детей-сирот
В Таджикистане создадут бизнес-инкубатор
Угнанные авто: с улиц Берлина – на трассы Душанбе
В Узбекистане 2019-й провозглашен Годом активных инвестиций и социального развития
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста