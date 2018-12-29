АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Цирке состоится новогоднее представление от имени Рустама Эмомали для детишек из столичных интернатов.

- В Душанбе пройдет фестиваль «Мархабо Душанбе», куда будут приглашены руководители регионов Таджикистана с целью ознакомления с туристическими объектами столицы.

- В Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по блицу (шахматы). Таджикистан представляет гроссмейстер Фаррух Амонатов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ДЕКАБРЯ

1939 – Первые выборы в местные Совета Таджикистана по новой Конституции.

1954 – Государственному театру оперы и балета Таджикистана присвоено имя основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.

1960 – Из Москвы в Сталинабад прибыл первый пассажирский железнодорожный экспресс.

1973 – Образована Кулябская область.

2006 - Правительство Таджикистана выдало ОАО «Газпром» две лицензии на проведение геологического изучения на нефтегазоперспективных площадях «Саргазон» и «Ренган».

2007 - В Душанбе состоялась встреча президента РТ Э.Рахмона с таджикскими спортсменами – чемпионами и призерами международных соревнований.

2009 – Президент РТ подписал Указ «О защите прав акционеров ОАО «Рогунская ГЭС».

2010 - Эмомали Рахмон подписал Закон РТ «Об ограничении потребления табачных изделий».

2010 - Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана назвал годичную деятельность единственной в республике синагоги незаконной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ДЕКАБРЯ

1921-1990 – родился композитор и дирижер Усман Мадьяров.

1946 – родился журналист Бобочон Атобеков.

1947 – родился поэт Юсуфджон Ахмадзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 14 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 19-24 мороза, (в районе Булункуля до 30-32 мороза), днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 10 мороза, днем 4-9 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью без осадков, днем осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.