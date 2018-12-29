Ровно 58 лет назад, 29 декабря 1960 года, в Сталинабад прибыл первый экспресс поезд. Он приехал из Москвы всего за три дня – 75 часов. Сегодня такой рейс длится в среднем четверо суток.

Первый железнодорожный экспресс прибыл в Душанбе из Москвы 29 декабря 1960 года. Он сделал 18 остановок на пути, тогда как обычные поезда останавливались чуть ли ни на каждом шагу. Тогда еще не было тепловозов, это был паровоз, рассказал ранее "АП" историк Гафур Шерматов.

Время, за которое этот паровоз проехал 4 тысячи 700 километров, даже меньше того, что сейчас требуется таджикским поездам. Он приехал из Москвы всего за трое суток — 75 часов.

В 1960-е годы железнодорожное сообщение бурно развивалось, в это же время произошло другое важное для отрасли событие. В декабре 1960 года первые представители Таджикистана окончили курсы машинистов тепловозов в Ташкенте. Один из первых 13 студентов и самый пожилой ветеран железных дорог — Александр Струнаев. Тогда таджикские представители поставили рекорд - 9 из 13 получили красные дипломы.

В 1962 году Струнаев и его коллега привезли из Ташкента в Душанбе первый тепловоз. Это был пассажирский рейс, модель локомотива ТЭ2 (тепловоз с электрической передачей), которая выпускалась в Харькове с 1948 по 1955 годы.

В начале 60-х годов был возведен новый железнодорожный вокзал в Душанбе, который работает до сих пор. Старый вокзал принимал пассажиров с 1936 года. Сегодня душанбинский вокзал принимает несколько сот тысяч пассажиров в год, в общем, таджикские железные дороги обслуживают около полумиллиона пассажиров.

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