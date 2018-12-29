Концерт в Душанбе в честь запуска первого агрегата Рогунской ГЭС, 17 ноября 2018 года

Открытие дорог, пуск самой крупной в регионе гидростанции, налоговые послабления, плавающий курс доллара, Игры кочевников… 2018 год был очень насыщенным для стран Центральной Азии.

Kaktakto собрал самые значимые события, произошедшие в Центральной Азии в 2018 году.

Узбекистан

Свободная конвертация доллара в Узбекистане

Указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» подписан еще в 2017 году. Его последствия стали ощущаться в Узбекистане только в 2018-м. Согласно этому указу, были сравнены официальный и черный курсы доллара.

Фото: Радио Азаттык

Также в 2018 году были сняты ограничения на покупку и продажу иностранной валюты предпринимателям, ввоз и вывоз валюты за пределы Узбекистана.

Новые франшизы и инвестиции

Afisha.uz

В 2018 году на рынок Узбекистана зашло несколько десятков иностранных компаний со своими франшизами. Это и американский бренд сети быстрого питания KFC, и российская сеть кофеен «Шоколадница», и турецкий бренд одежды для всей семьи LC Waikiki.

Всего в 2018 году в республике сформирован перечень из 849 инвестиционных проектов общей стоимостью $64 млрд.

Улучшение условий для малого бизнеса

Фото: nuz.uz

2018 год проходил в Узбекистане под знаком улучшения условий для малого предпринимательства. В этом году был установлен двухлетний мораторий на проведение всяческих проверок, упрощена схема предоставления кредитов на развитие частного и семейного бизнеса.

Малому бизнесу были предоставлены налоговые льготы. Для ремесленников была снижена арендная плата за гособъекты для ведения своего бизнеса.

Открытие дорог

В Ташкенте за прошедший год открыли для проезда ранее закрытые дороги. Дороги были закрыты по пути следования кортежа первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Кроме того, в 2018 году был разработан проект наземного метро, строительство которого планируется уже в 2019-м.

Развитие туристической сферы

За последний год в туристической сфере Узбекистана произошло очень много позитивных изменений. В этом году отменили въездные визы для граждан семи стран: Израиля, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

Фото: Trend.az

Также в 2018 году запустили портал электронных виз и установлен новый порядок регистрации иностранных граждан самостоятельно через портал — emehmon.uz.

Также в Узбекистане сняли запрет на съемку в метро и с дронов. Создана туристическая полиция для незамедлительного решения проблем иностранных туристов. Все сотрудники полиции владеют одним или несколькими иностранными языками.

Казахстан

Создание Международного финансового центра в Астане

Фото: egemen.kz

В Астане был открыт Международный финансовый центр (МФЦА), о котором говорилось начиная с 2015 года.

Здесь действуют свои законы, включая собственный суд. В ноябре 2018 года на базе МФЦА была открыта собственная биржа, первые торги на которой провела национальная компания «Казатомпром».

Первое IPO национальной компании

В 2018 году в Казахстане первая национальная компания провела свое IPO. На биржах в Лондоне и Астане инвесторам предложили пакет в 15% ценных бумаг компании»Казатомпром» общей стоимостью $451 млн.

Запуск ипотечной кампании 7-20-25

В 2018 году в Казахстане объявили о запуске новой ипотечной программе «7-20-25», участником которой может стать любой казахстанец, который сможет подтвердить свои доходы от работы в госучреждениях, либо от занятий предпринимательской деятельностью. Обязательным условием также является отсутствие собственного жилья.

Название программы исходит из составляющих программы : 7 — ставка вознаграждения, 20 — первоначальный взнос и 25 — максимальный срок выдачи кредита.

Председательство Казахстана в Совбезе ООН

Фото: liter.kz

Основным внешнеполитическим успехом Казахстана стало председательствование в Совбезе ООН.

За это время Казахстан организовал поездку делегации Совбеза в Афганистан, первый с 2010 года.

Кроме того, за время председательства Казахстана было присоединено шесть государств — Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея.

Кыргызстан

Игры кочевников

Фото: kabar.kg

В сентябре в Кыргызстане прошли Третьи Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более полутора тысяч спортсменов из более чем шестидесяти стран. Победителем стала команда Кыргызстана, в копилке которой оказалось сто медалей.

Следующие Игры пройдут в Турции в 2020 году.

Борьба с коррупцией в Кыргызстане

В феврале 2018 года прошел Совет безопасности, на котором обсуждалась борьба с коррупцией. Результатом этой борьбы стали громкие аресты крупных чиновников, включая экс-главу правительства КР Сапара Исакова.

Фото: Sputnik-Кыргызстан

Кроме того, в июле был открыт специальный счет, на который поступали денежные средства от раскрытия антикоррупционных дел. В ноябре 2018 года на единый депозитный счет по борьбе с коррупцией поступило 544 млн сомов ($7,8 млн).

Таджикистан

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС

В Таджикистане в 2018 году случилось поистине знаковое и самое ожидаемое событие года. В ноябре президент Эмомали Рахмон запустил первый агрегат Рогунской ГЭС.

Гидростанция состоит из шести агрегатов, каждый мощностью 600 мВт. Запуск второго агрегата Рогунской ГЭС состоится в апреле 2019 года.

Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (свыше 17 млрд кВт/ч) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.

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