Один из активистов Фейсбука Амруллохи Низом предлагает поменять названия месяцев в Таджикистане. На странице группы «Ахбор барои афкор/ Информация для размышления» в Фейсбуке он выдвинул свою версию новых названий. Однако его предложение не вызвало особого энтузиазма у пользователей.
По мнению автора, в Таджикистане возвращение в летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году), как в солнечный, так и лунный календарь, невозможно по многим причинам. «И мы уже привыкли к григорианскому календарю», - считает он.
Однако, Амруллохи Низом задается вопросом, что будет, если переименовать месяцы в честь географических названий, исторических событий и знаменитых лиц.
Автор предлагает следующую версию переименования месяцев года:
Январь - Сосон, в честь Сасанидского государства.
Февраль - Сомон, в честь основателя древнего государства Саманидов.
Март – Навруз, праздник Навруз
Апрель — Нуъмон, Имоми Аъзам (Абуханифа Нуъмон ибни Собит)
Май - Носир, Носири Хусрав
Июнь - Бохтар, в честь древнего государства Бактрия.
Июль - Ашкон, в честь древнего таджикского государства Ашканидов.
Август - Бухара, в честь столицы Бухарского Эмирата или Рудаки – именем основоположника таджикской классической литературы.
Сентябрь - Дониш, в честь просветителя 19 века Ахмади Дониша.
Октябрь - Айни, в честь основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.
Ноябрь - Сино, в честь великого ученого Абу Али ибни Сино.
Декабрь - Ялдо, в честь самой длинной ночи года, которая имеет особое значение в культуре таджикского народа.
В ЦА уже так было
Отметим, что в Центральной Азии ранее была попытка поменять названия месяцев – в 2002 году президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел новый календарь. Он представлял собой григорианский календарь, но все 12 месяцев которого, а также все 7 дней недели, были переименованы.
Тогда январь стал «туркменбаши», февраль — «байдак» («месяц знамени»),
март— «новруз» ( в честь восточного Нового года), апрель — «гурбансолтан-эдже» ( в честь матери президента), май — «махтумкули» (в честь поэта-классика), июнь — «огуз» (в честь Огуз-хана — прародителя ветви тюрков — огузы, к которой относятся туркмены), июль — «горкут-ата» (герой туркменского эпоса), август — «альп арслан» (туркменский полководец), сентябрь — «рухнама» (книга Туркменбаши), октябрь — «гарашсыслык» («месяц независимости»), ноябрь — «санджар» (исторический деятель Туркменистана), декабрь — «битараплык» («месяц нейтралитета»).
Однако, названия месяцев так и не прижились и они были отменены новым президентом Туркмпенистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2008 году.
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