В Литве задержаны 10 человек, угонявшие иномарки из ФРГ в Таджикистан. И это не первый случай, когда наша страна становится «привлекательной локацией» для угонщиков немецких авто.

Литовские правоохранительные органы на прошлой неделе заявили о пресечении деятельности серьезной преступной группировки, которая угоняла престижные автомобили с территории Германии. Угонщики брали преимущественно новые машины. Конечный пункт транспортировки угнанных иномарок — Таджикистан.

Об этом сообщает радио «Znad Wilii» со ссылкой на главу полиции Каунасского района Дариуса Лукаускаса.

- Офицеры задержали восемь человек в Вильнюсе и Каунасе. Еще двое были задержаны непосредственно в Германии. По предварительным оценкам, угнанные автомобили стоят около 1,5 млн. евро, — сказал он.

Полицейский уточнил, что расследование длилось год при поддержке коллег из Германии и других стран.

EADaily сообщает, что в настоящее время несколько автомобилей найдены в Таджикистане.

Комментируя данное сообщение в МВД Таджикистана сообщили, что таджикская сторона пока не получила никаких запросов из Литвы. По словам Умарджони Эмомали, пресс-секретаря МВД республики, каждая машина, которая завозится из-за рубежа, сначала проверяется через базу Интерпола, и лишь после этого дается разрешение на оформление документов.

«Автопрачечная» для угнанных машин?

По данным зарубежных СМИ, Таджикистан все чаще становится «привлекательной локацией» для угонщиков, поскольку здесь отсутствует инфраструктура проверки легитимности автомобилей.

Еще в 2011 году Deutsche Welle сообщала, что в Таджикистан попадают десятки дорогостоящих автомобилей, угнанных из Германии.

- Могу сказать, что Таджикистан получил репутацию «автопрачечной». Помимо него рынками сбыта украденных машин являются некоторые страны Восточной Европы, — отмечал эксперт Интерпола по идентификации угнанных машин Эрик Штурм.

Тогда же, в 2011 году, Душанбе посещали сотрудники Интерпола, чтобы обучить местных правоохранителей идентификации угнанных из ФРГ автомобилей.

В июне 2012 года специальная комиссия, в составе которой были представители Интерпола, МВД и Таможенной службы, полтора месяца работала над проблемой угнанных немецких автомобилей, переправленных через страны Восточной Европы в Центральную Азию, в том числе Таджикистан.

В результате в стране было обнаружено около десятка таких машин.

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- По всем обнаруженным машинам приняты соответствующие решения, с участием представителей полиции Германии. В настоящее время у нас есть база данных, есть также доступ к базе данных Интерпола по разыскиваемым машинам, и в случае необходимости мы можем получить соответствующую информацию и совместно с органами внутренних дел РТ принять соответствующие решения, - сообщили тогда в Таможенной службе страны.

В июне 2013 года с визитом в Таджикистан прибыл уже генеральный секретарь Интерпола Рональд Кеннетт Ноубл. В Душанбе он встретился с министром внутренних дел республики Рамазоном Рахимзода. Одним из главных тем встречи была борьба с преступлениями, в частности, в таком направлении как угон автомобилей и проведение экспертизы угнанных авто.

Однако полностью покончить с этой преступной деятельностью властям страны пока не удается.

Так, таможенный комитет Республики Узбекистан сообщал в 2013 году о пресечении незаконного транзита 20 транспортных средств, угнанных из стран Европы в Таджикистан.

Весной этого года четыре «BMW X5» 2014-2016 годов выпуска, «Mercedes-Benz GLC» 2017 года, и «Lexus GS300H» 2014 года перемещались без декларирования через железнодорожный пункт Минской региональной таможни. По результатам экспертизы в четырех автомобилях марки «BMW X5» видоизменены идентификационные номера транспортных средств. А по информации, представленной Интерполом, все шесть автомобилей находились в международном розыске.

В июне 2018 года в Душанбе были обнаружены три иномарки, угнанные из Санкт-Петербурга и Москвы. Машины были задержаны с поддельными таджикскими государственными номерами.

Ранее СМИ сообщали, что Северо-западная транспортная прокуратура России обнаружила в железнодорожном составе, следующем в Таджикистан, четыре автомобиля премиум-класса Porsche Cayenne.

Люксовые кроссоверы находились в вагоне вместе с моющими средствами, которые и были заявлены в сопроводительных таможенных документах. Судя по документам, товарный поезд следовал из Литвы в Таджикистан.

Перегонщик: Автомобиль по низкой цене – всегда риск

Душанбинец Нурали несколько лет занимался перегоном и продажей автомобилей из России, Германии, Белоруссии в Таджикистан.

- Действительно, я не раз был свидетелем того, как наши соотечественники оказывались обманутыми, купив автомобили из Германии, Литвы или России, которые как потом выяснялось, были угнаны. Ведь как может новая машина с небольшим пробегом стоить почти в два раза ниже своей цены? Иногда покупатели не задаются этим вопросом. А надо бы…

Я никогда не доверяю всяким сомнительным фирмам, занимающимися продажей автомобилей, не покупаю машины и с рук. Всегда обращаюсь к производителю или официальному дилеру. Так дороже, но я точно буду знать, что моя машина не угнана и не имеет поддельных документов.

Эксперт: перегон угнанных иномарок не обходится без коррупции

По информации правоохранительных органов Германии, большинство угонов происходит в Берлине. Далее автомобили пересекают границу Польши и оказываются в Литве, где проходят «чистку» - им перебивают идентификационные номера кузова и двигателя, делают новые документы. Затем машины переправляют в Белоруссию, Россию, страны Центральной Азии и т.д.

- Ввоз автомобилей в Таджикистан из Германии и стран Прибалтики, как известно, осуществляется посредством железной дороги и автомобильной трассы, - рассказывает бывший сотрудник правоохранительных органов. - В ходе транспортировки машин преодолеваются 6-7 тыс. километров через территории десятков стран, таких как Германия, Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В ходе прохождения границ этих государств, предоставляются все документы транспортного средства, которые проходят проверку.

По словам эксперта, во время регистрации в Таджикистане, каждая автомашина проверяется системами ASF и I-BATCH, которые связаны по каналу 1-Link с Интерполом.

- Если этой системой обнаруживается какое-либо нарушение, связанное с кражей автомобиля или его угоном, то в автоматическом порядке это сообщается в органы и инициируется розыск.

Причин, почему не всегда и не сразу обнаруживается угнанные автомобили, эксперт видит в следующем:

- Во-первых, в эту сферу преступности задействованы профессиональные группы похитителей, хорошо разбирающиеся в машинах, в электронной технологии, в том числе и системе безопасности машин. Кроме того, есть еще один важный фактор – коррупция. Не может этот преступный бизнес действовать стабильно на протяжении стольких лет без поддержки должностных лиц, тем более, когда машины пресекают границы нескольких государств. Оно и понятно - сфера прибыльная, хорошо налаженная, приносит большие деньги, и если даже удается иногда раскрывать какие - то группы угонщиков, покончить с угоном автомобилей будет трудно, пока в деле замешана коррупция.

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