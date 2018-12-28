Наш сегодняшний выпуск завершает первый сезон проекта Jazza, и в качестве финального героя мы выбрали ферганскую самсу, с рецептом которой нас познакомит пекарь чайханы «Самса №1» Комронбек Бобобеков.
Как же приятно разломить румяную самбусу (самсу), а оттуда облачко ароматного пара, а внутри, как сокровище в драгоценной шкатулке, кусочки сочного мяса, ломтики распаренной думбы и прозрачные завитки лука.
О том, какая самбуса является классической, наверно, и спорить не стоит, ведь она такая разная: круглая, треугольная, заботливо сложенная в аккуратный конвертик, сделанная из обычного или слоеного теста, с самыми разными начинками. При этом приверженцы здорового питания могут запросто лакомиться этим яством, ведь научно доказано, что природный (курдючный) жир в самсе - это так называемый «хороший» холестерин, который не дает нашим сосудам стать ломкими, а вовсе не тот, который остается на стенках в виде бляшек. Да и будучи традиционно приготовленной в тандыре, самбуса является практически диетической.
Ферганскую самсу – одну из ярких звездочек узбекской кухни с хрустящей поверхностью и сочным ядром, можно отведать в новой столичной чайхане «Самса №1», а увидеть то, как ее готовит пекарь чайханы Комронбек Бобобеков, можно прямо сейчас в нашем видеоролике:
Адрес: чайханы «Самса №1» - Рудаки 88, тел. 934121331
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