Противостояние США и Китая затронут всех, в том числе, и Таджикистан.

Мы подводим итоги уходящего года, и сегодня поговорим о том, как влияют на нашу экономику такие гиганты как Россия, Китай и США.

Америка против Китая и что нам с того?

Глобальная экономика в целом растет стабильно. МВФ в своем октябрьском отчете прогнозирует темпы роста порядка 3.7 процентов. Монетарные и налоговые стимулы в экономике США и Европы благоприятствуют росту, однако также растут и риски. Особенно на фоне разразившейся торговой войны между Китаем и США, а также политикой новой администрации США, направленной на снижение дефицита платежного баланса и защиту внутреннего рынка через высокие тарифы в рамках кампании «Америка на первом месте» президента Трампа.

Штаты уже ввели тарифы на порядок 200 миллиардов долларов на сталь и прочие товары из Китая, и планируют продолжать повышать торговые барьеры, обвиняя Китай в краже интеллектуальной собственности и демпинге импорта, ведущем к высокому дисбалансу торговли США и Китая в пользу последнего. При этом Вашингтон забывает, что Китай также является крупным инвестором в облигации Казначейства США, таким образом, поддерживая доллар и финансируя постоянно растущий госдолг США.

Пока что торговая война идет не в пользу Китая, и вообще не на пользу никому. Экономика и валюта Китая испытывает серьезные негативные последствия и находятся под давлением от потери рынка США под воздействием повышенных тарифов, что также может сократить потенциал региональной и глобальной экспансии Китайских инвестиций, в том числе, и в проекты в Таджикистане. Интересно, что президент США остается приверженцем тарифных войн, считая, что «это хорошо и выгодно Америке». Однако согласно МВФ от политики изоляционизма все будут в проигрыше.

Серьезным риском продолжения политики глобальных тарифных войн со стороны ведущей мировой экономики является замедление глобальной торговли и инвестиций, рост цен на мировых и внутренних рынках, за которым последует неминуемый спад, падение спроса и обвал рынков. Это уже можно наблюдать, судя по тенденциям последних недель, когда цена на нефть упала почти на 30 процентов, а фондовые рынки США просели на 3-4 процента до уровня начала года. В целом политика торгового изоляционизма и закошмаривание рынков твиттером президента Трампа крайне нервирует мировые рынки.

Конечно на данный момент сложно ожидать что эффект на экономику Таджикистана от обострения глобальных торговых войн будет серьезным. Однако по синхронным прогнозам ведущих аналитиков МВФ, Европейского Центрального Банка, Голдман Сакс и Федрезерва США, мировая экономика движется к следующему циклу рецессии и спада который ожидается примерно к 2020 году.

Неизбежно это затронет, в том числе, и основных торговых и инвестиционных партнеров Таджикистана. В этой связи, как и ранее, крайне важным приоритетом экономической политики Таджикистана должно быть снижение уязвимости и влияния внешних шоков на внутреннюю экономику. Это может быть достигнуто через развитие и поддержку частного сектора, снижение коррупции и привлечение инвестиций, расширение конкурентного экспортного потенциала, усиление навыков рабочей силы, образования и создание конкурентных кластеров экономики и сферы услуг, например в сфере ИКТ и связи.

За примерами далеко ходить не надо, можно просто посмотреть и перенять опыт, например, Узбекистана, где сейчас активно осуществляются реформы.

Китайские инвестиции и экспансия

Между тем, согласно обзору GIZ (октябрь 2018 г), Китай играет все более значимую роль в экономике Таджикистана. В августе Госкоминвест сообщил о том, что в первой половине этого года Китай инвестировал 200 млн. долларов США, это составляет 60% от общих иностранных инвестиций за этот период. Также в августе «Амонатбанк» объявил о том, что Государственный банк развития Китая выделит 9 млн. долларов на товарные кредиты на льготных условиях. Средства пойдут на финансирование импорта из Китая в Таджикистан.

В июле Госкомитет землеустройства и геодезии объявил о том, что китайские фермеры взяли в аренду свыше 18 тысячи гектаров земли в Таджикистане.

Строительство подстанции в Хатлоне Фото Asia-Plus

Ранее инвесторами из Китая были построены два крупных цементных завода в стране. В целом, около 50% (47,3%) от общего объема иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан, приходится на Китай.

В то время как инвестиции и приток ресурсов Китая позитивно влияет на рост экономики и инвестиций, важно учитывать риски чрезмерной китайской экспансии, которая легко может поглотить экономику страны в будущем в случае возможного невозврата долгов. Опыт таких стран как Замбия и Эфиопия должен быть поучительным для правительства Таджикистана.

Также важно усилить меры экологического контроля особенно в сфере горнорудной промышленности, усилить контроль над выбросами, контролем почв и семян в сельском хозяйстве от бесконтрольного использования химикатов и генетически модифицированных семян китайскими фермерами.

«Российские» переводы и думы о Таможенном союзе

Планы Запада ввести новый пакет санкций против России (из-за обострения ситуации на Украине, в связи с вмешательством в выборы в США, применением химоружия в Великобритании), могут серьезно подорвать экономическую и финансовую стабильность российской экономики, обеспечивающей почти миллион граждан Таджикистан работой.

В этой связи радует, что зависимость от притока переводов из России в Таджикистан начала немного снижаться. Пока что по данным Центробанка РФ, в первом полугодии текущего года денежные переводы из России в Таджикистан выросли на 7 процентов, составив ожидаемо порядка 2.7 миллиардов долларов США или около 30% процентов ВВП РТ на конец года.

Фото lenta.ru

В целом, в последние 2-3 года стоит отметить некоторый позитивный прогресс в снижении зависимости от денежных переводов из РФ, объемы которых в прошлые годы составляли более половины ВВП страны. Это происходит на фоне роста притоков капитала и инвестиций из других стран, как: Китая, Узбекистана и стран Ближнего Востока.

Правительство Таджикистана заявляет, что все еще рассматривает вопрос о целесообразности вхождения в Таможенный Союз РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Думается, что осторожность правительства в данном случае вполне оправдана. Почему?

В то время как однозначно важным позитивным моментом от вступления в ТС, будет легализация трудовой миграции и возможно рост денежных переводов в республику, и Таджикистан может потерять возможности дальнейшей диверсификации торгово-экономических связей и инвестиций со стороны Китая, стран Ближнего Востока и прочих стран. А это гораздо более мощный и конкурентный рынок, чем 300 миллионов населения Союза.

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