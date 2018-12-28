Молодой поэт Кухзоди Фатхулло написал стих «Послание Лидера» под впечатлением от послания президента парламенту Таджикистана. Стих опубликован на личной странице поэта в Facebook.

Кухзод в своем произведении говорит как «всем сердцем слушал» послание Лидера страны. Он также ставить его слова «выше сотни золотых сокровищ».

Далее молодой поэт обращается к Богу и просит:

Назло всем врагам сохрани

Режим Лидера моей нации.

Возноси выше сегодня, завтра

Ты имя Лидера моей нации.

Это не первый раз, когда в Таджикистане пишут стихи о послании президента. Одним из первых о послание сочинил стих Давлат Сафар в 2016 году.

В 2017 году Ато Мирходжа, первый зампредседателя Союза писателей Таджикистана посвятил поэму «Речь лидера – судьба нации» посланию президента. Он тогда написал, что «вся земля с вниманием слушала» его послание, а звёзды «потеряли ход в орбите»:

Земля вся - слух и внимание,

Звезда не находит в орбите свой ход.

Луна и солнце встанут в пути,

В мыслях моих замирает небосвод.

Он также написал, что пусть его послание разбирает Путин, а Трамп узнает кто такой таджик:

Послание сие пусть разбирает Путин,

Трамп пусть узнает, кто он - таджик?

Пусть полезное берет Си Цзиньпинь,

И казах, кыргыз, афганец, узбек…

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