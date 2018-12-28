В соответствии с установленным Национальным банком Таджикистана на сегодня, 28 декабря, курсом 1 рубль равен 0,1358 сомони. По состоянию на 13 декабря 1 рубль обменивался на 0,1419 сомони.

Между тем, курс американской валюты по отношению к сомони за этот промежуток времени практически не изменился, и сегодня 1 доллар равен 9,4292 сомони.

При этом, какие-либо резкие колебания курса рубля к доллару в декабре этого года не были замечены.

На пятницу 28 декабря Банк России установил следующий официальный курс: 68.8762 рубля за 1 доллар.

Таким образом, по официальному курсу ЦБ доллар за последние сутки упал к рублю на 1 копейку.

Более того, на днях первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году.

«В 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг и отток капитала соответственно. В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Таджикские мигранты, работающие в России, в основном, отправляют своим семьям российские рубли, и в незначительных объемах – доллары.

По данным НБТ, в первой половине этого года примерно 86% денежных переводов в Таджикистан поступили в рублях.

Таджикские банки с 2016 года в соответствии с инструкцией НБТ выдают эти переводы исключительно в сомони. Получаемые рубли оседают в таджикских банках и впоследствии возвращаются российским банкам взамен доллара.

Согласно данным Центробанка РФ, частными лицами из России за девять месяцев этого года переведено в Таджикистан $1 млрд. 938 млн.

Многие связывают это с тема, что в преддверии нового года объемы денежных переводов мигрантов будут увеличиваться, и банковская система может зарабатывать на этом дополнительные средства. Проще говоря, если в первой половине этого года банки давали за каждые 1000 рублей 142 сомони, то теперь дают только 135 сомони, то есть на 7 сомони меньше.

Исходя из официальной российской статистики, в этом году частные лица ежедневно переводят в Таджикистан в среднем более 450 млн рублей.

Между тем, Нацбанк Таджикистана не объясняет на каком основании было принято решение по изменению курса .

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