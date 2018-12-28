В Астане состоялась встреча заместителя министра обороны Казахстана Талгата Жанжуменова с послом Таджикистана в республике Назирмадом Ализода.

В ходе встречи стороны подписали соглашение между правительствами двух стран об оказании безвозмездной военно-технической помощи Таджикистану, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Казахстана.

Между тем, как сообщил «АП» источник в оборонном ведомстве Таджикистана, в ближайшее время Астана и Душанбе будут согласовывать перечень передаваемого военного имущества.

Ранее Казахстан в качестве безвозмездной помощи передал Таджикистану миноискатели, приборы химической разведки, санитарные носилки, резервуары для воды и другое.

Кроме того соглашение предусматривает подготовку будущих таджикских офицеров в военных вузах Казахстана.

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